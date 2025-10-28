Le président de l’AFO, Fabien Hébert, a rendu un vibrant hommage à la représentante sortante des francophones du Sud-Ouest, Blandine Lesage, qui a terminé trois mandats consécutifs au sein du conseil d’administration.

« Blandine a laissé sa marque au sein de notre équipe avec sa rigueur et sa passion pour la francophonie. Merci Blandine pour ces six dernières années », a déclaré M. Hébert en lui remettant un souvenir de la part de toute l’équipe.

C’est maintenant Jean Claude Ngendahayo de Windsor, président et fondateur de l’ANFSO-ESPOIR, un organisme axé sur le développement et l’épanouissement socio-culturel des communautés francophones du Sud-Ouest, qui prendra la relève pour représenter la francophonie de cette région.

Photo (Crédit : Richard Caumartin) : Fabien Hébert et Blandine Lesage