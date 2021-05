Le milieu des arts et du spectacle est particulièrement affecté par la pandémie. Les conséquences financières sont faciles à imaginer mais les artisans de la scène souffrent aussi, et peut-être davantage, du manque de contact avec le public. C’est dans cette optique que Mélissa Ouimet rencontrait les internautes le jeudi 20 mai.

Environ 350 spectateurs se sont rassemblés pour la diffusion en primeur d’un spectacle d’une trentaine de minutes intitulé L’expérience virtuelle et diffusé sur la page Facebook de l’artiste. Il ne s’agissait pas d’une prestation en direct puisque l’émission avait été tournée un mois plus tôt. Ce délai a permis un montage et une mise en scène plus élaborés sur le plan visuel qui, à en juger par les commentaires du public dans la section réservée au clavardage, a beaucoup séduit.

Bien entendu, le spectacle, réalisé en partenariat avec Réseau Ontario, a d’abord plu par l’énergie et le charisme de la chanteuse de même que par la sélection de chansons offertes aux spectateurs. L’amour, la résilience, l’audace : voilà les thèmes qui dominaient le répertoire et qui a fait naviguer le public entre l’émotion et l’envie de danser.

Plus de 150 personnes sont demeurées en ligne après le spectacle pour dialoguer pendant une quarantaine de minutes avec Mélissa Ouimet et son conjoint Bruno Labrie, musicien et chanteur de métier. Le couple a exprimé sa surprise et sa satisfaction quant au nombre de gens rejoints. À la demande des internautes, ils ont aussi partagé quelques anecdotes et fait part de leurs projets personnels et professionnels.

« Vous faites partie du “carburant” des artistes et je voulais vous dire merci », a commenté l’artiste qui s’est exprimée avec conviction sur cette complicité avec le public qui manque à bien des professionnels de la chanson en ces temps de confinement.

Sous un angle plus pratique, cette soirée constituait aussi le lancement d’une campagne de financement par le biais du site GoFundMe. Alors que l’industrie du spectacle est à l’arrêt, du moins en ce qui touche au présentiel, il s’agit là d’un moyen parmi d’autres pour les admirateurs de Mélissa Ouimet de soutenir sa carrière.