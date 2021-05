SylT est le nom d’artiste du peintre qui sera en vedette à la Galerie Thompson Landry, du 29 mai au 20 juin, alors que 33 de ses toiles y seront exposées.

Voilà près de 40 ans que ce Québécois roule sa bosse dans le domaine de l’art pictural. Il serait facile d’accumuler les lieux communs à son sujet : passionné, autodidacte, inspiré par la nature, etc. Tous seraient vrais, mais avec ce côté unique et indéfinissable qui est le propre des artistes talentueux, épris de leur discipline et dont l’inspiration vient d’abord du fond d’eux-mêmes.

Part of it All

Comme le titre de l’exposition le laisse présager, Les quatre saisons de SylT illustre le rapport qu’entretient le peintre avec la forêt et le cycle de la vie. À cela s’ajoute une autre dimension : « Mon travail artistique est très enraciné dans la nature et influencé par l’essence de sa féminité. Mon inspiration est donc une combinaison de la beauté abondante de la nature et de ma vision de la féminité telle qu’elle se reflète dans notre humanité », confie le peintre.

Plusieurs des oeuvres de SylT exposées à la Galerie Thompson Landry consistent donc en une représentation féminine avec, en arrière-plan, mais faisant corps avec le sujet principal, la mer, un boisé, des fleurs ou quoi que ce soit d’autre illustrant cette nature qui lui est chère.

SylT passe d’ailleurs beaucoup de temps en forêt pour l’analyser sous toutes ses coutures, ses textures et ses couleurs notamment, et pour collecter ça et là des morceaux d’écorces, des plumes d’oiseaux, des petits cailloux et tout ce qui peut l’inspirer et, au bout du compte, être intégré dans ses toiles.

Il s’agit là de la première étape de son travail. La deuxième consiste à sélectionner une femme, tel un personnage historique ou une mannequin, et de s’en servir comme modèle pour la figure qui se détachera de l’oeuvre.

Le résultat? Un ensemble à mi-chemin entre l’art figuratif et l’art abstrait, caractérisé par une invitation à la réflexion et la nécessité de porter attention aux détails pour saisir le tableau dans sa plénitude.

A Day in May

« Il y a une sorte de fusion, voire d’état méditatif, dans les oeuvres où les femmes sont représentées; comme si une évolution significative s’était produite tout au long de cet étonnant processus créatif. Ma croissance spirituelle et profondément personnelle se reflète dans mes oeuvres », explique SylT.

La Galerie Thompson Landry exposera également des toiles représentant des fleurs et des animaux, deux autres champs d’intérêt de l’artiste, de même que quelques paysages, l’évolution la plus récente de son parcours créatif.

Considérant les restrictions en vigueur et les changements qui leur sont fréquemment apportés, il est préférable de contacter la Galerie Thompson Landry ou de visiter son site Web avant de planifier une visite. Il sera également possible de rencontrer SylT sur rendez-vous le samedi 12 juin entre 11 h et 16 h.

PHOTO (courtoisie: Galerie Thompson Landry) – Life Finds a Way