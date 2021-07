Avant une entrée fougueuse sur scène, l’auteure-compositrice et interprète Melanie Brulée se lance pour le deuxième spectacle de la Franco-Fête 2021. Dans un « set » plutôt « acoustique », elle est accompagnée du musicien Erik Bleich à la guitare électrique.

« Parce que ça fait longtemps qu’on a fait ça nous autres. C’est comme day one! Je suis toute nouvelle! », partage l’artiste au micro. Fidèle à ses valeurs, sa prestation est sincère, ouverte et tout de suite le public se sent à l’aise même derrière un écran.

Mme Brulée sillonne son pays natal, le Canada, lors du lancement de son premier album francophone indie-rock Débridée en 2015. Cette année-là, l’album reçoit trois nominations au Gala Trille Or.

Ce sera à la sortie de son deuxième album, aux textes anglophones Fires, Floods & Things We Leave Behind, qu’elle partira à la conquête des États-Unis, son message se mêlant aussi bien aux cowboys du Sud qu’aux Canadiens du Grand Nord.

Mais avant tout, la musique pour cette artiste originaire de Cornwall, c’est un médium pour créer du changement. Elle passe autant de temps dans les coulisses que sur scène en encadrant les artistes émergents, facilitant des ateliers d’écriture pour les jeunes, et collaborant avec divers artistes multimédias.

Sa dernière chanson Crier, sortie en avril 2021, touche un sujet aussi sensible qu’important – l’alcoolisme d’un parent et l’effet sur la prochaine génération. Chez elle, les sujets difficiles ne sont pas tabous. Rien n’est permanent, et nous sommes tous encouragés à apprendre à mieux nous connaître sans jugements.

Il est clair que l’artiste a hâte de reconnecter en vrai avec son public, car, être présent tous ensemble, c’est la vraie magie et celui-ci le lui rend bien.

Rendez-vous à la Franco-Fête l’année prochaine en présentiel!

PHOTO (crédit: Dale Sood) – Melanie Brulée