Le conseil d’administration du Collège La Cité vient d’annoncer la nomination de Lynn Casimiro au poste de présidente-directrice générale (PDG) du Collège. Leader chevronnée en milieu collégial, universitaire et hospitalier ayant 17 ans d’expérience dans des postes de haute direction, Mme Casimiro a travaillé au Conseil académique de santé à l’Université d’Ottawa, à l’Institut du Savoir Montfort, et à l’Institut de recherche de l’Hôpital Montfort.

Vice-présidente à l’Enseignement et à la réussite scolaire au Collège La Cité depuis 2016, elle y a mené plusieurs projets stratégiques d’envergure. Née à Ottawa, détentrice d’un doctorat en éducation de l’Université d’Ottawa, Mme Casimiro est passionnée par l’éducation et par le soutien des communautés linguistiques minoritaires francophones du Canada. De plus, elle joue un rôle de leadership au sein du réseau des collèges de l’Ontario.

« Le comité de sélection a été très impressionné par la candidature de Mme Casimiro, a déclaré la présidente du conseil d’administration de La Cité, Lise Cloutier. Nous sommes convaincus d’avoir choisi la leader qu’il nous faut pour prendre la relève du collège. Je suis persuadée que Lynn a toutes les compétences pour le diriger et le propulser vers de nouveaux sommets dans la foulée du travail accompli par sa prédécesseure Lise Bourgeois. »

Le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité sa nomination lors d’une réunion extraordinaire le 12 avril dernier, au terme d’un processus de recrutement exhaustif de six mois.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté le poste de PDG du Collège La Cité, affirme Lynn Casimiro. Je souhaite ardemment mettre à profit toute mon expertise et ma passion pour assurer l’amélioration continue de la réussite de la collectivité étudiante, pour bien desservir la communauté franco-ontarienne et pour répondre aux besoins des employeurs. La Cité a toujours été, pour moi, un pilier de la francophonie ontarienne ainsi que du réseau collégial canadien. Je suis très heureuse de pouvoir continuer à œuvrer à La Cité avec l’ensemble de la belle équipe collégiale pour réaliser les grandes orientations définies par le conseil d’administration et contribuer à l’atteinte de sa mission. »

Lynn Casimiro entrera en fonction le 1er juillet 2024, à la suite du départ à la retraite de Lise Bourgeois.

« Au nom du conseil d’administration, je tiens aussi à remercier Lise Bourgeois pour son leadership et le travail exceptionnel accompli au cours des 14 dernières années. Je lui offre mes meilleurs vœux de bonheur dans cette nouvelle tranche de vie », a ajouté Mme Cloutier.

Source : La Cité

Photo : Lynn Casimiro