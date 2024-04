L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) a tenu une série de rencontres le 16 avril avec les ministres et députés de l’Assemblée législative lors de sa journée de sensibilisation à Queen’s Park.

La journée de sensibilisation a fourni une plateforme essentielle pour que les conseillers scolaires partagent leurs préoccupations et leurs recommandations directement avec les décideurs politiques. L’événement a rassemblé des conseillers scolaires de toutes les régions de la province, témoignant de leur engagement collectif envers l’amélioration continue de l’éducation publique de langue française.

« Ce fut une opportunité précieuse pour l’ACÉPO de mettre en lumière les enjeux cruciaux auxquels notre système d’éducation publique de langue française est confronté. Il est essentiel que nous travaillions en collaboration avec les décideurs politiques pour assurer un avenir prometteur pour tous nos élèves », déclare Denis Labelle, président de l’organisme.

« Nous sommes déterminés à relever les défis tels que la pénurie d’enseignants qualifiés et les besoins croissants en infrastructure scolaire. Notre objectif est de garantir que chaque élève francophone de l’Ontario ait accès à une éducation de qualité, de la petite enfance à l’enseignement supérieur, et soit préparé à réussir dans un monde en constante évolution », ajoute Samia Ouled Ali, vice-présidente de l’ACÉPO.

Parmi les sujets discutés figuraient les besoins en infrastructure scolaire, notamment en raison de la croissance fulgurante du système d’éducation publique de langue française. Les discussions ont porté sur les moyens d’améliorer l’accès à des installations éducatives de qualité pour tous les élèves, en tenant compte des besoins de croissance démographique et des rénovations nécessaires.

Le continuum de l’éducation, de la petite enfance à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle, a été un autre point central des discussions. Les participants ont examiné les approches pour améliorer la transition entre les différents niveaux d’éducation, assurant ainsi un parcours fluide et efficace pour tous les élèves. Une offre étoffée de programmes et de services éducatifs en français, de la petite enfance au postsecondaire, est essentielle à la pérennité des communautés francophones en Ontario.

Reconnaissant l’importance des métiers spécialisés dans l’économie ontarienne, les représentants de l’ACÉPO ont également exploré les moyens de promouvoir et de renforcer les programmes de formation professionnelle dans les conseils francophones. Afin d’offrir une éducation technologique variée et de qualité, l’éducation de langue française doit avoir du personnel enseignant qualifié en technologie, des espaces d’apprentissage appropriés et de l’équipement adapté aux réalités du marché du travail.

La rencontre de l’ACÉPO à Toronto a été un moment crucial pour la collaboration et l’engagement envers l’amélioration continue du système éducatif de la province.

Photo : De gauche à droite : le ministre de l’Éducation Stephen Lecce, la députée d’Ajax Patrice Barnes et les représentants de l’ACÉPO Denis Labelle, Isabelle Girard et Samia Ouled Ali