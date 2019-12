Le jeudi 12 décembre, Centres d’Accueil Héritage (CAH) tenait son dîner de Noël, devenu au fil des ans une véritable tradition. Une centaine de convives ont pris place dans la salle communautaire de l’organisme pour un repas typique du temps des Fêtes.

Ceux qui se trouvaient là étaient pour la grande majorité des résidents ou des participants au service de jour, dont certains venaient d’aussi loin que d’Oshawa. Quelques invités spéciaux, tels les membres du conseil d’administration et des représentants du Club Richelieu Toronto, complétaient le portrait de l’assistance. La présence de ces derniers n’était pas fortuite puisque le Club Richelieu, pour une quatrième année consécutive, a profité de ce temps de l’année pour faire un don de cartes-cadeaux (d’une valeur de 470 $) à CAH qui serviront, pour l’essentiel, à l’achat de nourriture pour les aînés démunis.

Un brin de musique égayait l’atmosphère au cours de ce dîner, entamé avec un verre de vin pour porter un toast à l’année 2020. La salle avait aussi été décorée en conséquence avec ses sapins, bas de Noël, guirlandes, etc. Occasion de retrouvailles et pour s’offrir du bon temps en toute convivialité, ces quelques heures passées ensemble ont permis aux participants de se mettre dans l’esprit des Fêtes.

Passer d’une année à une autre impose presque toujours de faire un bilan et de réfléchir à l’avenir. À ce chapitre, CAH est en assez bonne posture pour se montrer satisfait et optimiste. « Il ne faut pas se noyer dans tous les changements qui arrivent dans le monde de la santé. Avec notre plan stratégique, nous regardons toujours les opportunités d’en faire plus », commente Barbara Ceccarelli, directrice générale.

Avec en tête des objectifs relatifs aux logements avec services, aux programmes de vie active et au maintien du positionnement de l’organisme auprès des bailleurs de fonds, l’équipe de CAH se prépare à entrer de plain-pied dans 2020 avec confiance et avec la même volonté de contribuer au mieux-être des aînés francophones du Grand Toronto.

PHOTO: Une centaine de personnes étaient présentes.