Le 11 décembre dernier, le Conseil de la coopération économique de l’Ontario (CCO) invitait les principaux acteurs de la francophonie économique et communautaire de la région du Centre-Sud-Ouest à son cocktail de fin d’année. C’est donc au Centre ontarien des investissements et du commerce qu’ont afflué les uns et les autres pour réseauter et être mis au fait des événements et nouveautés ayant émaillé l’année du côté du CCO.

Le directeur général de l’organisme, Julien Geremie, après avoir remercié avec effusion ses collègues pour leur travail, a fait en quelques mots le bilan des derniers mois dans son discours. Le CCO s’est notamment doté d’un plan stratégique de trois ans axé autour de cinq « divisions », c’est-à-dire des responsabilités et objectifs, entre lesquelles les employés ont été répartis. L’organisme a aussi ouvert deux nouveaux bureaux, l’un à Windsor et l’autre à Thunder Bay, afin de mieux couvrir le territoire. Le personnel a doublé et le CCO a entrepris d’offrir des services en anglais pour partager son expertise.

Avec, en 2019, plus de 1000 entrepreneurs qui ont bénéficié de ses services, plus de 50 comités de développement socioéconomique dont les réflexions furent enrichies par sa participation, une vente de services qui a été multipliée par quatre, la création du programme Accélérateur F, etc., le CCO peut se targuer d’avoir eu une année bien remplie!

L’année qui commence s’annonce aussi pleine de défis enlevants et Julien Geremie avait à ce propos une importante annonce à faire : « Nous avons des projets plein la tête. Cet automne, nous avons d’ailleurs signé une entente de collaboration avec la Société économique de l’Ontario (SÉO) pour mutualiser certains efforts. Il me fait plaisir de vous annoncer ce soir que sept domaines clés de rapprochement ont été identifiés et qu’ils donneront lieu à de nouvelles annonces au cours de 2020 : l’administration conjointe de programmes d’incubation, d’accélération et d’espaces de co-working, la création de tables économiques francophones, la remise de prix conjoints, l’aiguillage entrepreneurial vers les bonnes ressources, le soutien aux réseaux d’affaires locaux tels que le Club canadien de Toronto, les délégations hors de l’Ontario et les relations gouvernementales sur les dossiers économiques francophones ».

Le savoir-faire combiné du CCO et de la SÉO s’annonce ainsi des plus prometteurs pour le futur de l’entrepreneuriat franco-ontarien!

PHOTO – De gauche à droite : Denis Laframboise, président de la SÉO, Julien Geremie, directeur général du CCO, Luc Morin, directeur général de la SÉO, Hosni Zaouali, président du CCO