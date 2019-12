Le Club canadien de Toronto (CCT) recevait ses membres et la communauté d’affaires au Jazz Bistro le 11 décembre pour son cocktail dînatoire des Fêtes, dernière activité de l’organisme pour 2019. Présenté en collaboration avec le Toronto French Business Network, ce rendez-vous de réseautage avait pour thème « 2020 et au-delà : ces francophones du Canada qui préparent un monde meilleur ». Cette activité était plus une célébration qu’autre chose avec de très courts discours, une courte présentation de la Tournée RelèveON en régions, et une autre des récentes avancées et succès d’entrepreneurs francophones dans le domaine des technologies de la santé. Le prochain rendez-vous du CCT aura lieu le jeudi, 13 février pour l’assemblée générale annuelle et le déjeuner d’affaires.