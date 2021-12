Rien de tel que des installations de lumières pour se mettre dans l’ambiance festive de cette période de l’année. Souvent à pied ou en voiture, c’est l’activité parfaite à faire en famille tout en restant conscient de la pandémie qui perdure encore.

La province propose plusieurs sites pour profiter de l’expérience des lumières. En voici quelques-uns dans le sud de la province.

À Toronto, le Parcours en voiture à la place de l’Ontario se transforme en un festival artistique de 1,7 km axée sur le thème l’hiver inspiré par la terre, l’eau et l’air. Écoutez la bande sonore spéciale sur la bande FM durant la promenade du monde magique et interactif débordant de lumières et de l’esprit des Fêtes.

À Vaughan, le Winterfest du Canada’s Wonderland propose une expérience envoûtante parmi ses lumières des Fêtes, décorations et spectacles festifs.

Le village de Blue Mountain s’enveloppe de guirlandes et s’illumine sous les sentiers de lumières d’un kilomètre et des stations de réchauffement.

La ville de Waterloo accueille L’aventure magique du père Noël L’activité est un voyage avec le père Noël à bord d’un train spécial décoré de plus de 15 000 lumières festives auquel s’ajoute de la musique d’ambiance.

Non loin de là, Kitchener a le parcours en voiture Gifts of lights de Bingemans. Au son de la chaîne radio Gift of Lights, circulez parmi d’étincelants tunnels d’installations de lumières.

Lumière sur Stratford! Différents emplacements au centre-ville s’illumineront d’installations artistiques et de milliers de lumières à découvrir en promenade.

London offrira la magie des lumières, un parcours en voiture où des milliers de lumières envoûtantes mettent en valeur des histoires et des personnages des Fêtes bien connus.

Festival de lumière d’hiver revient à Niagara. C’est une tradition hivernale adorée qui promet de spectaculaires déploiements de lumières, plus de trois millions de scintillements le long de la promenade Niagara seulement.

À Burlington, le parc Spencer Smith ainsi que le sentier du parc Hendrie aux Jardins Botaniques Royaux scintilleront de mille feux. Emmitouflez-vous et réchauffez-vous avec votre boisson chaude préférée.