Le gouvernement de l’Ontario a publié le 6 avril un nouveau rapport sur les affaires francophones qui souligne les réalisations en vue d’appuyer le développement social, culturel et économique de la communauté francophone de l’Ontario.

Ce document, qui s’inscrit dans un cadre renforcé de planification et d’imputabilité, jette les fondements de futurs rapports qui permettront de suivre les progrès réalisés dans ce domaine.

« La dernière année a été une année majeure, voire historique, pour la communauté francophone de l’Ontario, déclare Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones. En privilégiant une approche intergouvernementale concertée, en collaboration avec de nombreux partenaires de la communauté et du secteur privé, notre travail a permis de réaliser des gains concrets et actuels qui jettent également les bases d’un avenir très prometteur. Je tiens à remercier nos partenaires et l’ensemble de la communauté qui, par leurs conseils, leur engagement et leurs efforts, ont grandement contribué à ces avancées. »

Le rapport décrit comment la province entend tirer parti de l’atout que représente la francophonie en créant des conditions favorables qui contribuent au bien-être et au développement social, culturel et économique des francophones de l’Ontario. Le gouvernement a adopté une approche stratégique fondée sur la Stratégie pour les services en français et la Stratégie de développement économique francophone afin d’harmoniser les efforts déployés à l’échelle du gouvernement et d’accroître les retombées positives pour les francophones.

Parmi les faits saillants présentés dans le rapport figurent la modernisation de la Loi sur les services en français et les investissements sans précédent consentis pour assurer la vitalité et le rayonnement des entreprises et des organismes francophones, sans compter les progrès accomplis grâce à la collaboration de ministères responsables de secteurs clés comme ceux de l’éducation, de la justice et de la santé.

La Loi sur les services en français modernisée a reçu la sanction royale le 9 décembre 2021 et fait partie de la Stratégie pour les services en français de l’Ontario. Dans le cadre des efforts de mise en œuvre de la Stratégie de développement économique francophone, le gouvernement a investi 7,5 millions $ depuis 2020-2021 pour soutenir les entreprises sociales, le secteur des affaires et les entrepreneurs francophones.

L’Ontario compte plus de 620 000 francophones, ce qui représente la plus grande communauté francophone du Canada à l’extérieur du Québec. Dans l’ensemble, plus de 1,5 million d’Ontariennes et d’Ontariens parlent français. Vous pouvez télécharger le rapport complet en suivant ce lien : www.ontario.ca/fr/page/rapport-sur-les-affaires-francophones-2022.

Source : ministère des Affaires francophones