TORONTO — Le gouvernement de l’Ontario verse au Conseil scolaire Viamonde 10,2 millions de dollars pour l’achat du terrain de l’ancienne école Greenwood Secondary School du Toronto District School Board. C’est là que sera ouverte la nouvelle école de langue française de l’est de Toronto, qui pourra accueillir 501 élèves de la 7e à la 12e année. Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan de la province visant à soutenir les élèves en leur procurant de meilleurs espaces d’apprentissage.

« Notre gouvernement soutient pleinement l’ouverture d’une nouvelle école secondaire de langue française dans l’est de Toronto et montre ainsi une fois de plus son engagement ferme envers la réussite des élèves francophones et de leurs familles, a déclaré Stephen Lecce, le ministre de l’Éducation. La ministre Caroline Mulroney et moi-même sommes fiers d’appuyer l’ensemble des élèves au sein de la communauté francophone dynamique et en rapide évolution, que ce soit à Toronto ou ailleurs en Ontario. »

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour les élèves francophones et leurs parents, a déclaré Caroline Mulroney, la ministre des Affaires francophones. Ce nouvel établissement sera un atout majeur et durable pour la communauté francophone de l’Ontario à Toronto et permettra aux élèves de poursuivre leur éducation en français de manière à être prêts pour intégrer un marché du travail ayant besoin de talents bilingues. »

La nouvelle école secondaire, dont le nom n’a pas encore été établi, sera située au 24 de l’avenue Mountjoy, à Toronto.

SOURCE: gouvernement de l’Ontario