L’Université de l’Ontario français (UOF) est heureuse d’accueillir Edith Dumont à titre de vice-rectrice aux partenariats, aux collectivités et à l’international. Dans son nouveau rôle, Mme Dumont créera des ponts entre l’université et les différentes collectivités en plus de tisser des liens avec des partenaires de choix tant sur la scène nationale qu’à l’internationale afin de faire rayonner l’institution. Passionnée d’éducation, elle se joindra officiellement à l’UOF à compter du 13 avril 2020 forte d’une carrière d’une trentaine d’années en éducation.

Edith Dumont

Actuellement directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière du Conseil scolaire des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) depuis 2012, Mme Dumont a fait sa marque en tant qu’orthopédagogue, enseignante, directrice d’école, directrice des services éducatifs et surintendante de l’éducation.

Sur le plan communautaire, Mme Dumont a siégé à plusieurs conseils d’administration à l’échelle provinciale et nationale, en présidant notamment le Conseil des directions de l’éducation des conseils scolaires de langue française de l’Ontario (CODELF). Elle est récipiendaire de plusieurs distinctions, dont le titre de Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques de la République française en mars 2018. Conférencière et panéliste invitée au pays et à l’étranger, la nouvelle Vice-rectrice de l’UOF a pu ainsi partager sa vision et son expertise en matière d’éducation en langue française.

« Le conseil de gouvernance de l’UOF est enchanté que Mme Dumont ait accepté de se joindre à l’équipe. Elle possède une solide connaissance du système éducatif ontarien et canadien, ce qui sera un atout indéniable dans son nouveau défi. Leader chevronnée de la francophonie ontarienne, canadienne et internationale, son engagement au sein des diverses communautés et son enthousiasme pour une éducation postsecondaire en français en font une porte-étendard de premier plan pour notre organisation », souligne Dyane Adam, présidente du Conseil de gouvernance de l’UOF.

« En tant que leader francophone, je suis honorée de me joindre à la formidable équipe de l’UOF, cet allié privilégié de nos jeunes désirant poursuivre avec succès des études universitaires en français. Faire partie de l’équipe qui transformera ce nouveau rêve collectif en réalité m’interpelle grandement. Je suis reconnaissante qu’on me donne la possibilité de contribuer à l’avenir de cette institution qui fera sa marque tant sur le plan provincial, national qu’international », déclare Mme Dumont.

SOURCE : Université de l’Ontario français