Le gouvernement de l’Ontario et la Ville de Toronto ont signé une version révisée de l’entente de principe Ontario-Toronto, approuvant le programme des stations SmartTrack, ce qui rapproche la construction de cette initiative de transport en commun.

Le programme prévoit l’aménagement de cinq nouvelles gares le long des corridors ferroviaires existants du réseau GO, offrant ainsi un service de transport en commun rapide plus fréquent à la population de Toronto.

L’entente étant maintenant signée, Metrolinx va de l’avant avec l’approvisionnement pour la construction de quatre stations situées à St. Clair-Old Weston, Finch-Kennedy, King-Liberty et Bloor-Lansdowne, la dernière station – East Harbour – étant livrée dans le cadre du Programme d’aménagement axé sur les transports en commun de l’Ontario. Les cinq stations devraient être ouvertes et opérationnelles d’ici 2026.

« Par le passé, nos cartes de transport en commun n’ont pas suivi le rythme de la croissance de la région du Grand Toronto – c’est pourquoi cet accord avec la Ville de Toronto et nos partenaires fédéraux est une étape clé qui offrira plus d’options de trajets et réduira les temps de déplacement », a déclaré Stan Cho, ministre associé des Transports. Lorsque ces cinq stations ouvriront, ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde : les travailleurs passeront moins de temps à voyager, les parents rentreront plus rapidement auprès de leur famille et les fans des Jays se rendront plus facilement au Rogers Centre. »

« Grâce à cette nouvelle entente, nous collaborons avec le gouvernement de l’Ontario pour offrir des stations SmartTrack qui nous aideront à faire circuler les gens à Toronto. Le programme de stations SmartTrack transformera l’infrastructure ferroviaire existante dans notre ville, passant d’un service régional de banlieue à un réseau de transport urbain rapide qui profitera grandement à nos résidents et leur donnera plus d’options de transport en commun, a expliqué le maire John Tory.

« Nous savons que nous ne pouvons pas réaliser seuls des projets de transport en commun essentiels. En collaborant avec les autres ordres de gouvernement, nous pouvons nous assurer que nous agissons rapidement pour étendre notre réseau de transport en commun, réduire la congestion, accroître l’accessibilité au transport en commun et créer de nouvelles possibilités économiques et d’emploi pour les résidents. »

Les nouvelles stations SmartTrack seront construites alors que l’Ontario entreprend la plus grande expansion du transport en commun de l’histoire du Canada, y compris la réalisation des quatre projets prioritaires de métro de l’Ontario, l’expansion du réseau ferroviaire GO et le nouveau service de TLR le long de l’avenue Eglinton et de Finch Ouest. Ces projets d’infrastructure transformateurs offrent un plus grand choix d’options de trajets fiables et pratiques pour raccourcir les trajets quotidiens et améliorer la qualité de vie des usagers du transport en commun locaux et de passage.

« Metrolinx est ravie de s’associer à la province et à la Ville de Toronto pour la mise en œuvre du programme des stations SmartTrack. Il s’agit d’une étape passionnante dans la transformation du transport en commun à Toronto en un réseau de transport urbain rapide. Cette annonce, combinée à nos programmes Expansion de GO et de métros, est une étape importante qui permettra de créer des options de transport en commun pratiques qui relient nos communautés », a déclaré Phil Verster, président et chef de la direction de Metrolinx.

« Infrastructure Ontario est heureuse de participer à la construction de la nouvelle infrastructure de transport en commun dans la ville de Toronto afin d’apporter un soulagement bien nécessaire aux navetteurs et aux familles de la région.

« L’aménagement de la communauté axée sur le transport en commun d’East Harbour est une occasion passionnante d’offrir une communauté à usage mixte complète et dynamique, dotée d’une gamme diversifiée et durable d’espaces et de services, et nous nous réjouissons du chemin à parcourir », conclut Michael Lindsay, président et chef de la direction d’Infrastructure Ontario.

Une fois l’expansion du réseau GO Rail mise en œuvre, le programme des stations SmartTrack profitera aux usagers du transport en commun en offrant un service bidirectionnel toute la journée, avec des trains plus rapides et plus silencieux arrivant toutes les 15 minutes.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Le maire de Toronto, John Tory