Le Club canadien de Toronto (CCT) accueillait ses membres et la communauté au cocktail de lancement de sa 36e saison à l’Hôtel Broadview. Il s’agissait pour les 90 participants d’une première occasion depuis longtemps de réseauter autour d’un cocktail.

C’est la nouvelle présidente de l’organisme, Lise Béland, qui a animé cette soirée d’ouverture. D’entrée de jeu, elle a remercié la Fondation franco-ontarienne, l’AFMO et la Toronto French School, commanditaires conjoints de l’événement. « Les participants étaient vraiment contents de se retrouver en face à face et la bonne humeur était au rendez-vous », raconte Mme Béland qui a dévoilé la programmation qui débute ce mois-ci.

Mais devant les incertitudes quant à l’évolution de la pandémie de la COVID-19, les événements du début de la saison 2021-2022 s’effectueront encore sous forme de webémission, à commencer par une conférence de Pierre Ouellette, recteur de l’Université de l’Ontario français le jeudi 23 septembre. Puis le 21 octobre, une rencontre avec François Boileau qui fêtera alors son premier anniversaire au poste d’ombudsman des contribuables.

« Par la suite, le Club retrouvera une formule plus habituelle, explique la présidente, avec la présentation du Gala RelèveON en mode hybride, à savoir une émission de Radio-Canada doublée d’un souper en présentiel le mercredi 27 octobre. »

En novembre, deux activités sont prévues, soit un cocktail dînatoire dans le cadre du Toronto Global Forum au Fairmont Royal York (8 nov.) et la soirée Saphir de la Fondation franco-ontarienne (18 nov.), un des partenaires du Club.

« Comme par le passé, nous organiserons aussi un événement festif en décembre, ajoute Mme Béland. Sans dévoiler la programmation du premier semestre de 2022, nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer un événement conjoint avec le Théâtre français de Toronto le 21 avril, avec la participation de Karine Ricard, directrice artistique, et d’un invité surprise. Enfin, la cinquième édition des Prix RelèveON sera lancée le 17 janvier prochain et le Gala RelèveON se déroulera à la mi-juin. »

Quant à l’avenir du CCT, la présidente a confirmé qu’un nouveau plan stratégique sera mis en œuvre dès janvier 2022. Les dirigeants espèrent renforcer l’organisme, assurer sa pérennité et présenter une offre de services élargie : ateliers Intégration 360, mentorat, ateliers de codéveloppement en partenariat avec le cabinet Humance et la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Une délégation de jeunes entrepreneurs de Laval était d’ailleurs présente au cocktail de lancement à Toronto.

« Je suis très fière d’être la présidente du CCT et de prendre la relève de Dominic Mailloux qui a fait un travail exceptionnel pour les membres. Je suis aussi reconnaissante que le Collège Boréal comprenne l’importance de redonner à la communauté et me permets de faire ce travail pour le Club », conclut-elle. La soirée s’est poursuivie avec la musique d’Abel Maxwell pendant que les participants en profitaient pour réseauter.

PHOTO – Les membres du CCT profitent de l’occasion pour réseauter.