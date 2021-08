Le 26 août en soirée, l’ACFO Durham-Peterborough (ACFO-DP) tenait son assemblée générale annuelle (AGA) en ligne, présidée par André Savard et en présence de plus de 50 participants. Comme l’assistance a pu le constater, les champs d’intervention de l’organisme sont à l’image de son territoire : étendus.

C’est ce qui est ressorti du rapport du président, Achille Fossi, qui a résumé les réalisations et faits marquants de la dernière année en fonction des axes stratégiques de l’organisme.

Ainsi, en ce qui concerne la santé, M. Fossi a rappelé que la COVID-19 a été le point focal dans la communauté et que l’ACFO-DP continue d’interpeller les décideurs publics pour s’assurer du respect du français. En ce qui touche l’éducation et la jeunesse, la forte augmentation des effectifs scolaires rend pressante la construction de nouvelles écoles, un dossier qui accaparera de plus en plus l’organisme.

Pour ce qui est des aînés, briser leur isolement a été la priorité des derniers mois et l’ACFO-DP s’y est attardée en misant sur des activités intergénérationnelles. Finalement, du côté de la vitalité de la langue française, l’organisme exhorte les partis fédéraux à se positionner pour le bien des minorités francophones.

Le président a abordé bien d’autres points dans son rapport tels l’établissement d’un service d’aide ponctuelle pour accompagner ceux qui s’installent dans la région et une application qui aidera à localiser les services francophones. Achille Fossi a conclu par quelques remerciements.

La présentation des états financiers a suivi, une tâche qui a incombé à Hélène Vachon. Ce rapport reflétait la croissance de l’organisme : de quatre projets ou programmes en 2020, il en gère à présent huit, de sorte que les subventions obtenues ont elles aussi augmenté de beaucoup, plus précisément de 75 %. De manière générale, la santé financière de l’ACFO-DP et sa gestion sont excellentes.

Ces fonds ont servi à de multiples initiatives comme l’a détaillé la coordonnatrice des programmes, Azza Youssef, dans son rapport. Stages d’étudiants, visibilité accrue par le site web et les médias sociaux, webinaires rassemblant aînés et élèves, etc. : « C’est une année de travail remplie de succès et de leadership », a affirmé Mme Youssef qui a ajouté que l’organisme disposera sous peu de sa propre application.

Comme bien des organismes, l’ACFO-DP aime profiter de son AGA pour faire connaître des personnalités et d’autres organismes francophones. C’est pourquoi Julie Béchard, directrice générale de Parents partenaires en éducation (PPE), était présente pour initier l’assistance au mandat de cette association qui demeure tant soit peu méconnue en dépit du fait que ses origines remontent à 1940.

PPE a pour mission d’informer, soutenir et outiller les parents francophones dans leur rôle de premier éducateur et de défendre leurs intérêts. Au cours de sa présentation, Mme Béchard s’est longuement attardée à la dynamique entre les parents et l’école. L’engagement des pères et des mères au sein du réseau scolaire est essentiel pour assurer la pérennité du français et le bien-être de la communauté.

Julie Béchard a également abordé les divers projets et activités de PPE, ses valeurs organisationnelles (édification, prévenance, contribution et diligence), les possibilités de s’y engager, etc.

Autre obligation incontournable des AGA, les élections ont occupé l’assistance pendant quelques minutes, le temps de confirmer – puisque toutes ont été élues par acclamation – qu’Andréanne Robert occupera désormais le poste de vice-présidente, Mélissa Tardibuono celui de secrétaire, tandis que Janice Mbaingo Madore et Marème Diongue seront toutes deux directrices.

L’AGA s’est conclue sur un hommage à Nicole Hodge, bénévole de longue date dans la communauté francophone, qui a reçu une plaque du conseil d’administration de l’ACFO-DP pour souligner son dévouement.

Une autre année commence donc pour cet organisme qui constitue un modèle d’inclusivité et d’ardeur à défendre le français.

PHOTO – Le président de l’ACFO-DP, Achille Fossi