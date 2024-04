Le gouvernement de l’Ontario permet aux résidents d’Etobicoke et de la région de Peel d’accéder à des soins plus commodes, plus près de chez eux, en investissant dans le nouveau Centre de santé Queensway de la famille Gilgan, de Trillium Health Partners (THP), à Etobicoke, qui répondra aux besoins de ces collectivités en pleine croissance.

« Nous sommes ravis d’inaugurer le nouveau Centre de santé Queensway, une étape essentielle pour offrir des soins plus connectés et plus commodes à Etobicoke et dans les collectivités voisines », a déclaré le premier ministre Doug Ford.

L’étape actuelle dans l’avancement du projet est l’attribution de ce marché de 1,3 milliard $ à EllisDon pour gérer le plus gros chantier de renouvellement des infrastructures de santé au Canada. Les travaux ont commencé en février dernier, et le Centre devrait être inauguré à la fin de 2029.

Cet hôpital de 600 000 pieds carrés comprendra une nouvelle tour pour les patients incluant une installation moderne de 9 étages avec plus de 350 lits et des chambres individuelles pour les patients afin de veiller à protéger leur intimité et de mieux prévenir les infections. L’agrandissement de l’espace permettra également à THP d’offrir des soins spécialisés à un plus grand nombre de personnes, y compris des soins continus complexes et des services de réadaptation.

« Le nouveau Centre de santé Queensway est un autre exemple de la façon dont nous investissons dans les besoins en soins de santé des collectivités grandissantes de l’Ontario afin d’offrir des soins de la plus grande qualité, a mentionné la ministre de la Santé, Sylvia Jones. Avec cette nouvelle expansion de l’hôpital, notre gouvernement s’assure que les besoins de la région de Peel et d’Etobicoke seront satisfaits pour des dizaines d’années. »

Trillium Health Partners, qui dessert plus de 1,7 million de personnes chaque année, devrait connaître une expansion supérieure de près de sept fois à la moyenne des hôpitaux de l’Ontario, ce qui s’explique par la croissance des collectivités de Peel et d’Etobicoke. L’investissement effectué par le gouvernement de l’Ontario en prévision de cette croissance permettra d’ajouter plus de 600 lits d’hôpital sur le plan global de réaménagement de THP, afin d’amplifier les services, de réduire les temps d’attente et d’améliorer l’accès aux soins pour la population de la région de Peel, d’Etobicoke et des collectivités avoisinantes.