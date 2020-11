TORONTO — Aujourd’hui, Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones, a fait la déclaration suivante à l’occasion du jour de Louis Riel :

« Aujourd’hui, nous commémorons l’héritage historique et la quête de justice de Louis Riel, et y réfléchissons. Héros du peuple métis, Riel a été exécuté il y a 135 ans, après avoir été reconnu coupable de trahison pour avoir mené la Rébellion du Nord-Ouest, en défense des droits, des terres et de la culture des Métis.

Considéré par beaucoup comme un défenseur des droits des minorités linguistiques et père de la Confédération, Riel est reconnu pour avoir fondé la province du Manitoba et préservé la diversité de l’histoire, de la culture et de l’identité du peuple métis.

Nous commémorons chaque année le jour de Louis Riel afin d’honorer son héritage ainsi que son influence durable sur le Canada. J’invite tout le monde à en apprendre davantage sur ce personnage historique important et sur les contributions majeures des Métis à l’Ontario. »

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Louis Riel