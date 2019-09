« Ils étaient plus de 200 et je ne voyais qu’eux 2 ». À un temps et un zéro près, ce début de couplet d’Orly, une célèbre chanson magnifiquement interprétée par le talentueux et regretté Jacques Brel, aurait bien pu faire l’affaire pour l’ouverture de la cérémonie relative au lancement du programme culturel 2019-2020 de l’Alliance française (AF), qui a eu lieu le 18 septembre dernier au théâtre Spadina.

Les 200 personnes en question sont les convives et membres de l’Alliance qui n’ont épargné aucun siège de la salle. Les deux restants étant les invités d’honneur au premier rang – bien entendu – Jean-Yves Leconte, sénateur des Français établis hors de France, et Tudor Alexis, consul général de France à Toronto.

« L’importance de l’Alliance réside dans la richesse et la diversité de son offre culturelle », a lancé M. Alexis à l’assistance depuis son pupitre, non sans avoir rappelé le soutien financier et logistique qu’offre l’État français à l’AF. Voilà pour la forme!

Concernant le fond, c’est Jean Grenier Godard, directeur général de l’AF qui s’en est chargé. « Au menu de cette saison, on aura droit à des concerts, des conférences, du cinéma, du théâtre et des expositions. Bref, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts », se targue-t-il.

On l’aura compris, sur le plan conceptuel, le programme de cette année est riche et ne diffère pas du précédent. Toutefois, une nouveauté est à signaler : pour la première fois, un projet de théâtralisation des scénarios de film voit le jour dans l’obscurité d’une salle de théâtre. La première présentation, et c’est une exclusivité Le Métropolitain, aura lieu le 18 octobre prochain, avec l’adaptation théâtrale du film OSS 117.

En tout, ce sont plus de 100 manifestations en moins d’un an qui seront produites, soit, à la louche, un évènement tous les trois jours. Une fois n’est pas coutume, il convient donc de braquer les projecteurs sur les « petites » mains qui s’agitent dans les coulisses afin que tout cela puisse être possible. Étonnamment, l’équipe de l’AF qui s’occupe de concocter puis organiser cette saison se compose de six personnes seulement, ce qui représente, de l’aveu même de Laetitia Delemarre, directrice culturelle de l’AF, « un énorme défi dans la mesure où il très difficile de chapeauter un si grand nombre d’évènements culturels en une seule saison, avec une si petite équipe, qui plus est ». Alors, chapeau bas l’artiste!

SOURCE: Soufiane Chakkouche

PHOTO: La cérémonie d’ouverture comprenait une dimension musicale.