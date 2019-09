C’est lors de la cérémonie du lancement de la nouvelle saison culturelle de l’Alliance française (AF) le 18 septembre dernier qu’a été dévoilée pour la première fois aux Torontois l’exposition dite Le Montréaler. Il s’agit de rendre hommage à travers l’art de l’illustration au célèbre magazine New Yorker, autant pour sa force évocatrice, sa liberté de ton, sa créativité que son énorme contribution au développement de l’art visuel.

Plus terre à terre, ce sont quelque 62 créateurs (52 illustrateurs et 10 auteurs) québécois sélectionnés pour leur style singulier et l’hétérogénéité de leur univers à qui on a donné carte blanche pour réaliser les couvertures d’un magazine imaginaire tout en célébrant Montréal façon New Yorker.

Plus qu’un voyage dans le temps donc, cette œuvre est une véritable excursion dans l’esprit même de la métropole québécoise, et le public ne s’y était pas trompé. Pour preuve, il y avait foule à la nouvelle galerie d’exposition de l’AF et il fallait attendre son tour pour se rincer l’œil devant les différentes couvertures.

Toutefois, l’idée de ce collectif n’est pas nouvelle comme l’a expliqué en toute modestie le commissaire de l’exposition, Nicolas Trost : « Pour ne rien vous cacher, on a emprunté le concept au Parisianer qui a été lancé en 2013, tout en le bonifiant si j’ose dire. Non seulement on l’a adapté à Montréal, mais on a également opéré des ajouts comme les textes et la datation des images qui ne figuraient pas dans le Parisianer, et cela dans le but de créer un magazine qui aurait pu exister finalement ».

Par ailleurs, l’œuvre est certes collective, mais à chacun son imagination et sa vision de la ville aux 100 clochers, en témoigne Janou-Eve Leguerrier, illustratrice et autrice : « Pour réaliser mon illustration, j’ai puisé dans mes souvenirs d’enfance. Je voulais ancrer ces souvenirs dans le présent sur la même image, et l’un de mes plus beaux souvenirs de Montréal est cette fabuleuse lumière en hiver. Je voulais la réfléchir dans ma couverture comme l’aurait fait le manteau de neige qui couvre la ville durant la saison froide. »

À y regarder de plus près, cette exposition est à double bénéfice : faire connaître Montréal d’une part et révéler les artistes canadiens d’autre part, et ce, à travers le monde, car l’exposition n’est pas à son premier coup d’essai, loin de là. En effet, elle a d’ores et déjà été présentée en Italie, à Taïwan, en Chine et en France avant de revenir au bercail. On peut également la contempler à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.

Enfin, que l’illustratrice ou l’illustrateur qui n’a jamais rêvé un jour de façonner la couverture du New Yorker me jette la première pierre! Avec Le Montréaler, certains peuvent caresser ce rêve du bout des doigts et continuer ainsi à nourrir nos âmes.

SOURCE: Soufiane Chakkouche

PHOTO: Nicolas Trost, commissaire d’exposition, et Janou-Eve Leguerrier, illustratrice et autrice