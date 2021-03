Vendredi 19 mars, 13 h : la date et l’heure étaient réservées à l’agenda des participants aux ateliers-conversations animés par Joanne C. Carrière pour le compte de la FARFO, la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario. Comme l’assistance est composée en bonne partie des mêmes personnes depuis le début de cette série d’échanges hebdomadaires, les uns et les autres ont appris à se connaître et les rapports n’en sont que plus chaleureux.

Mme Carrière a d’abord demandé aux participants de se livrer à une évaluation d’eux-mêmes et de déterminer ce qu’ils aimeraient changer chez leur personne sur les plans physique et émotionnel. Cette question anodine constituait l’entrée en la matière du thème de la rencontre : l’estime de soi.

Les participants ont abordé les multiples aspects de cette question dans une atmosphère enjouée. Plusieurs ont fait remarquer que les égoportraits et l’utilisation incessante des vidéoconférences ont peut-être accru notre sensibilité collective à notre apparence puisque l’on doit se regarder plus souvent. Certains ont aussi souligné la manière dont une faible estime de soi se manifeste, tel le besoin maladif de recevoir des compliments ou de s’exposer sur les médias sociaux.

La vieillesse peut-elle conduire à un certain ressentiment face aux changements d’apparence qui l’accompagne? En tout cas, il y a une grande pression chez les plus jeunes pour « combattre » la vieillesse à grands renforts de produits cosmétiques, voir de chirurgie. Comme tous l’ont souligné, quoi de plus normal, pourtant, que de développer des traits physiques correspondant à son « kilométrage »? La vie est ainsi faite!

Une faible estime de soi ne se traduit pas seulement par une obsession vis-à-vis du corps. Les comportements agressifs peuvent être un indicateur d’un malaise intérieur et constituer un mécanisme de défense. Comme Mme Carrière l’a souligné, il faut prendre en compte que certains ont été négligés ou maltraités à un certain moment de leur vie et que pareil traumatisme laisse des traces.

C’est pourquoi il est important, pour chacun, de se comprendre et également d’entretenir une bonne relation avec soi-même en étant indulgent pour ses petits défauts physiques. Pour demeurer positif lorsque quelque chose nous perturbe, quelques suggestions ont été faites : écouter de la musique, regarder un film, prendre du recul quant à son vécu, etc.

À chaque vendredi, son rendez-vous FARFO! Ça vaut la peine de rejoindre ce groupe sympathique au sein duquel les personnes âgées peuvent échanger, apprendre et se requinquer le moral.

PHOTO – Même les plus vieux peuvent se laisser influencer par l’importance que la société accorde à l’apparence physique.