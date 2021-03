C’est un cours de développement professionnel virtuel sans obligation que propose le Centre Pompidou à Paris! Les participants à la formation en ligne Elles font l’art découvriront une autre histoire de l’art moderne et contemporain, celle des femmes créatrices de 1900 à aujourd’hui.

Plasticiennes, peintres, photographes, vidéastes ou artistes de performance de toutes nationalités, elles ont fait ou font encore l’art des XXe et XXIe siècles. Le Centre Pompidou tient à affirmer avec force son engagement auprès des femmes et de l’égalité entre les genres. Le mois de mars est un moment idéal pour célébrer et surtout être connaissant des accomplissements des femmes autour du monde.

Le cours se compose de cinq séquences disponibles en ligne jusqu’au 25 juin 2021. En appui aux vidéos hebdomadaires, les participants ont des activités et des forums ayant comme but unique d’approfondir les connaissances et stimuler la créativité.

À la fin de chaque chapitre, un quiz est offert à ceux qui désirent tester leurs connaissances. Si les tests sont réussis (une note minimale de 14/20), un certificat de réussite sera remis en juin.

Le cours est le résultat d’un partenariat entre l’Université Paris Lumières (UPL), l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et Figura le Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire. L’équipe pédagogique est formée de trois femmes de lettres : Thérèse St-Gelais, professeure en histoire de l’art à l’UQAM et spécialiste du genre et du féministe; Karolina Ziebinska-Lewandowska est conservatrice du Musée national d’art moderne et spécialiste de la photographie; et Catherine Lascault est conférencière au Centre Pompidou.

À la fin du programme, la classe cède la place aux artistes pour qu’elles puissent s’exprimer sur leur art. Ensemble, elles exploreront l’avant-gardisme des femmes, le tournant féministe et les défis dans les genres à ce jour.

Pour plus de renseignements : https://www.fun-mooc.fr

SOURCE – Élodie Dorsel