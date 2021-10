« Nous avons célébré notre 25e anniversaire il y deux ans et, même avec la pandémie, nous avons continué à chanter », affirme Gilles Durot avec entrain, le président de l’ensemble Les Voix du cœur de Toronto.

« Au début de la pandémie, nous étions sur Zoom en muet. Ça fait des cours de chant chacun de son côté, mais en même temps. Après, on a découvert Jamulus, qui permet d’avoir le son en synchro », explique-t-il.

L’utilisation du logiciel pour s’entendre entre eux fait toute la différence pour les choristes, car ils sont divisés en quatre voix mixtes, soit baryton, ténor, alto et soprano.

En plus d’être président, M. Durot est aussi un chanteur avide et membre de la chorale. « Chanter est libérateur pour moi et ensemble, en belle grosse famille, ça remonte le moral, précise-t-il. J’ai vu très peu de chorales continuer durant la pandémie, mais je suis content que nous ayons réussi à garder la communauté ensemble. »

Les Voix du cœur a même enregistré une vidéo, disponible en ligne, de la chanson Nos chemins de l’artiste québécois Pilou. « Nous sommes une chorale de chansons francophones. On ne chante pas de musique classique ou religieuse », réitère le président.

Maintenant qu’ils sont de retour en personne, les choristes doivent être vaccinés, ou peuvent participer de leur domicile par le biais de Zoom. Ils portent également un masque spécial qui couvre le bas du visage et le tient éloigné de la bouche, ce qui permet plus de mobilité.

Le thème, cette année, est À la croisée des chemins. « À Toronto, les gens arrivent et repartent, les chemins se croisent et les gens font partie, même un bref instant, de la francophonie torontoise. C’est un thème qui représente parfaitement notre famille », déclare M. Durot.

Cette saison, il y a un spectacle prévu vers la fin de l’année scolaire en juin. « Normalement, il y a aussi un concert du temps des Fêtes, mais celui-ci n’existe plus depuis COVID. Nous verrons quand même ce qui peut être fait », affirme-t-il.

Pour les inscriptions, il suffit d’envoyer un courriel à l’adresse evlesvoixducoeur@gmail.com. Ensuite, une première rencontre est organisée principalement pour savoir si le format fonctionne pour l’intéressé et s’il chante juste.

« C’est absolument ouvert au débutant, pas besoin d’être musicien ou chanteur pourvu que la personne puisse tenir une note et la chanter quand elle est jouée au piano, le reste s’apprend », rassure le président. Même si la chorale reprend ses activités officiellement le 6 octobre, les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la fin du mois d’octobre. Après, c’est du cas par cas.

« J’ai vraiment hâte qu’on se retrouve ensemble en salle », conclut M. Durot.

PHOTO (courtoisie des Voix du cœur) – Concert Crescendo en 2019