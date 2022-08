L’athlète prodige de Niagara, Kristen Kit, 33 ans, a suscité beaucoup d’enthousiasme pendant la cérémonie d’ouverture des Jeux d’été du Canada Niagara 2022, qui a eu lieu le soir du 6 août au Meridian Centre.

La barreuse du huit féminin médaillée d’or aux Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020 a eu l’honneur d’être la dernière porteuse du flambeau et d’allumer la vasque de Niagara 2022 à partir du flambeau des Jeux du Canada. En même temps, on a allumé la vasque principale devant le Centre des Jeux du Canada.

Le flambeau a fait son entrée dans l’aréna porté par des membres de l’équipage du CSL Welland et le président-DG de Canada Steamship Lines, Louis Martel, qui a passé le flambeau à Doug Hamilton, président du conseil d’administration de la Société hôte. Hamilton l’a remis à l’équipe d’aviron de Ridley College, et il est finalement arrivé entre les mains de Kit, qui était ravie de le porter.

« C’est vraiment un très grand honneur, a dit l’athlète originaire de St. Catharines. Lorsqu’on m’a demandé il y a plusieurs mois, j’ai tout de suite envoyé un message de groupe à notre directeur de haute performance, Adam Parfitt, et à l’entraîneur en chef de mon équipe, Carol Love. Je leur ai dit que ce n’est pas le meilleur moment de l’année, mais on m’a demandé d’être la dernière personne à porter le flambeau pendant la cérémonie d’ouverture des Jeux du Canada. »

Ils lui ont dit qu’il fallait qu’elle accepte parce qu’il s’agissait d’un très grand honneur et d’une belle occasion de mettre en valeur l’aviron. Son enthousiasme grandit depuis, atteignant de nouveaux sommets pendant la répétition. « Je suis vraiment très heureuse pour les athlètes et je m’emballe pour l’enthousiasme grandissant et la façon dont Niagara y met tout son cœur. »

Le rôle de Kit pendant la cérémonie d’ouverture va de pair avec ses efforts pour montrer l’exemple à la prochaine génération d’athlètes et agir en tant que mentore. Cette responsabilité s’avère une leçon d’humilité.

« Mes parents habitent toujours sur le boulevard Riverview à St. Catharines. Je suis l’une de trois enfants. Je suis une personne ordinaire, je n’étais pas destinée à mener une vie pareille! » Elle est très reconnaissante de tout ce que son sport lui a donné. « L’aviron m’a montré des portes dont j’ignorais l’existence. Je sais qu’en ce moment, il y a des athlètes derrière moi qui font leur chemin dans le système sportif et qui arriveront peut-être à surpasser mes exploits », a-t-elle dit.

St. Catharines a été l’endroit idéal pour commencer sa carrière. « Nous sommes très chanceux parce que l’aviron constitue un élément très important du tissu social et de la culture de notre région, et je me sens obligée de sensibiliser les gens à cela, dit-elle. C’est ma responsabilité de continuer à entraîner et à encadrer les jeunes athlètes pour qu’ils puissent utiliser le sport à des fins de mobilité sociale et académique. Je crois fermement que je fais partie de la génération qui est responsable d’élever les autres à mes côtés et de leur montrer ce qu’ils peuvent accomplir par eux-mêmes. »

La cérémonie d’ouverture a commencé par une vidéo préenregistrée dans laquelle Jim Bradley, président de la municipalité régionale de Niagara, a souhaité la bienvenue à tous. Les athlètes ont défilé dans l’aréna une équipe provinciale ou territoriale à la fois, en ordre alphabétique, à l’exception de la province hôte, l’Ontario, qui est entrée dans le Meridian Centre en dernier.

Lorsque chaque équipe est entrée, un représentant de la province ou du territoire a remis le drapeau provincial ou territorial au porte-drapeau de l’équipe. Les athlètes ont montré leur enthousiasme en agitant des drapeaux, en s’arrêtant pour prendre des égoportraits et en s’amusant.

L’ambassadrice autochtone de la jeunesse Kya Steinbach-Parker a souhaité la bienvenue aux athlètes et les a invités à réfléchir sur la déclaration « Chaque enfant compte ». L’allocution de Steinbach-Parker était accompagnée de la musique de batteurs autochtones sous la direction de Gary Parker, Territoire de la nation Tonawanda Seneca, gardien de la foi, chef de la communauté, locuteur de langue et conseiller culturel.

Avec un énorme coup de tonnerre, la puissance de l’eau a éclaté dans l’aréna et les majestueuses chutes du Niagara sont apparues, représentées par des effets d’éclairage sur des écrans de projection d’eau. DJ Shub, lauréat d’un prix Juno, la violoniste métisse, Alyssa Delbaere-Sawshukand, le gigueur métis, Kyle Burton et la danseuse de cerceaux, Myranda Spence ont monté sur scène pour donner un spectacle de genre fusion. Pendant le spectacle, les athlètes assis dans les gradins et sur le plancher faisaient la vague.

Ensuite, Evan Johnston, le président des Jeux du Canada, et Catriona LeMay Doan ont souhaité la bienvenue à tous. Simone Soman, une interprète ayant une déficience visuelle a chanté l’hymne national. Les membres du Corps de fifres et tambours du 41e régiment de Fort George sont entrés en tant que garde d’honneur portant le drapeau du Canada. En même temps, de jeunes ambassadeurs provenant des communautés de Niagara et reflétant la diversité de celles-ci ont créé un corps de drapeau.

La ministre fédérale du Sport, Pascale St-Onge, a souhaité la bienvenue au nom du gouvernement du Canada et a déclaré le lancement officiel des Jeux de 2022! Par ailleurs, la communauté francophone de Niagara a souhaité la bienvenue aux athlètes. La chanteuse de jazz primée Juliet Dunn a interprété la chanson officielle des Franco-Ontariens, « Mon beau drapeau » pendant que des élèves de la garderie francophone La Boîte à soleil agitaient des drapeaux franco-ontariens. Les athlètes assis dans les gradins et sur le plancher de l’aréna ont allumé la lampe de poche de leurs téléphones portables pendant la chanson.

Ensuite, Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario a présenté les salutations de la province de l’Ontario et a demandé que l’on apporte le drapeau officiel des Jeux du Canada.

Le drapeau des Jeux du Canada est arrivé dans l’aréna, porté par des anciens des Jeux du Canada, dont Tom Quinn, Rosemary Goodman (qui représentait son défunt mari, le diffuseur Don Goodman), Anthony Everett, le président de la Société hôte des Jeux d’hiver du Canada de 2015, Stacey Allaster et Mike Strange, les nouveaux intronisés au Hall d’honneur des Jeux du Canada, et Jennifer Abel, quadruple championne du plongeon aux Jeux du Commonwealth.

Les maires ou représentants de chacune des 12 communautés hôtes ont accueilli le drapeau des Jeux du Canada à Niagara.

L’interprète POESY a chanté l’hymne bilingue des Jeux du Canada, « Steel Heart » (Mon cœur d’acier). Elle était accompagnée du Ceremonies Dance Corp, un groupe de danseurs qui font partie du Brock Badgers Dance Pak.

Finalement, l’artiste country Tim Hicks a clôturé le spectacle en chantant « Here Comes the Thunder » et « No Truck Song ». La musique était accompagnée de performances d’artistes aériens, de gymnastes, de danseurs et d’artistes spécialisés. Le trampoline abrité dans un modèle de vraquier conçu à l’image des navires qui se déplacent le long du canal a permis aux gymnastes de réaliser d’impressionnantes acrobaties aériennes qui ont couronné le spectacle tonitruant et unique. Bref, une célébration extraordinaire.