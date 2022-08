C’est le grand retour dans les rues de Toronto pour les milliers de festivaliers de la Franco-Fête avec une 40e édition qui prendra ses quartiers à Halton et Ossington du 5 au 7 août. La Franco-Fête dévoile une programmation qui vous fera voyager sur des influences sonores en provenance de toute l’Amérique. Pour cet événement, Radio-Canada est un des fiers partenaires de la Franco-Fête de Toronto.



Il y a comme un air de vacances qui plane sur la Franco-Fête 2022. Après deux années en virtuel, l’équipe propose un tour des Amériques à la découverte d’artistes représentant une variété de genres musicaux et de régions telles que le Canada, Haïti, la Colombie ou encore le Brésil. Le point commun de ces destinations : elles démontrent que la Francophonie est, sans conteste, une musique du monde qui touche et rassemble nos communautés.



« C’est un grand bonheur de pouvoir de nouveau réunir en personne les festivaliers autour de talents francophones aux origines et inspirations diverses. Nous sommes fiers de proposer un événement sur trois jours au cœur de Toronto pour que tout le monde puisse venir profiter de concerts et d’animations de rues ancrés dans la Francophonie », mentionne Vincent Rocheleau, président de la Franco-Fête de Toronto, par voie de communiqué.



En plus des concerts, spectacles et activités au programme de l’événement, les festivaliers pourront apprécier la richesse du quartier Halton et Ossington ainsi que les nombreux cafés, restaurants, boutiques et autres entreprises qui l’animent.

Programmation



Vendredi



Vendredi 5 août, 20 h. Lancement des festivités avec Les Grands Hurleurs qui présenteront leur nouveau spectacle Ellipse. Laissez-vous embarquer dans l’univers musical groove de ce groupe québécois au succès international. Le quatuor revient aux sources en osant un son plus acoustique mêlant violon, contrebasse, guitare, mandoline et harmonies vocales pour livrer des arrangements soignés qui intègrent des influences à la fois folk, classique et bluegrass. Nicolas Haddad, animateur de l’émission radiophonique Y a pas deux matins pareils sera l’animateur de la soirée.

Samedi



Samedi 6 août, 11 h. Accueillez Jojo & Brio qui unissent leurs talents musicaux, leurs personnalités attachantes et leurs grandes expériences de la scène pour un nouveau duo dynamique qui fera le bonheur des tout-petits et de leurs familles. Le spectacle Jojo & Brio Super-Héros invite les jeunes spectateurs, héros de la terre, à surmonter tous les défis à travers des animations interactives et des nouvelles chansons originales aux airs accrocheurs et aux grandes valeurs.



Samedi 6 août, 13 h. La musique de Cristian de la Luna est emplie de chaleur et de lumière. Ses paroles sont des invitations à la fête, des mots d’amitié. Ses rythmes sont ceux du cœur, du plaisir de la vie. Ancien leader du groupe La Luna de Santiago, Cristian est un troubadour nomade et polyglotte qui chante dans les langues qui lui permettent de rencontrer le monde.



Samedi 6 août, 17 h. Janie Renée, Paulo Ramos et Diogo Ramos vous invitent à une Roda de samba comme on les fait au Brésil : un répertoire de fête servi avec neuf musiciens et des orchestrations riches et dansantes. Au programme : des compositions originales et les plus grandes chansons du Brésil pour mettre du soleil dans votre fin de semaine. Laissez-vous transporter au pays de la samba, avec un maximum de bonne humeur. Alison Vicrobeck sera l’animatrice de cet événement. Mentionnons que Mme Vicrobeck sera l’animatrice de l’émission culturelle qui sera diffusée à partir de la rentrée à l’antenne de la radio de Radio-Canada.



Samedi 6 août, 20 h 30. Chanteur, multi-instrumentaliste et réalisateur versatile, Wesli (Wesley Louissaint) campe sa musique dans ses racines haïtiennes avec un retour aux sources et aux traditions musicales de son île natale. Par le biais de sons qui marient afrobeat, reggae et rara haïtien, l’artiste engagé livre des messages porteurs d’espoir, de valeurs sociales, de solidarité, de justice et de partage. Sa musique aux rythmes inspirés du vaudou s’accompagne d’instruments anciens, notamment la flûte peule, son instrument fétiche.

Dimanche



Dimanche 7 août, 11 h. Depuis ses débuts, Djennie Laguerre charme le public sur scène et à l’écran avec ses talents de comédienne, de danseuse et de conteuse. En utilisant les techniques de la tradition orale ancestrale, Djennie transporte son public dans le monde magique et merveilleux du conte. Venez découvrir son spectacle de contes traditionnels.



Dimanche 7 août, 13 h. Dieufaite Charles, aka Jahfaa, est un chanteur, compositeur et interprète d’afro-soul. Aussi guitariste, percussionniste, producteur et arrangeur aux multiples talents, l’artiste mélange l’afro-fusion et les rythmes traditionnels Racines. Sa voix et sa présence sur scène transmettent un enthousiasme contagieux qui vous charmera en ce dernier jour de festival!



Dimanche 7 août, 15 h. En route vers le nord-est de l’Ontario avec Mimi O’Bonsawin, une chanteuse contemporaine qui, à travers son rythme et ses chansons scénarisées, embrasse la beauté de la terre tout en cédant à ses racines franco-ontariennes et abénakises. Sa musique révèle des sons de la forêt, des mélodies édifiantes et des paroles introspectives tissées avec des sensibilités pop et des instruments acoustiques. Les couches de percussions et les harmonies surprenantes invitent à ressentir la musique plutôt que de simplement l’entendre.



Après une longue absence, nul doute que la Fête-Franco de Toronto redonnera aux francophones, francophiles et anglophones de la région un lieu de rassemblement et de fête pour célébrer l’été et la culture francophone dans son ensemble. La Franco-Fête favorise le rayonnement de la culture francophone par la présentation d’artistes au sein d’une communauté en pleine croissance et riche en diversité.

Source : Franco-Fête de Toronto