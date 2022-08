Le samedi 16 juillet, en matinée, le Collège Boréal a présenté une session d’information à son campus de Toronto et organisé un buffet-croisière sur le lac Ontario en après-midi.



Ces activités sont une approche novatrice pour présenter les programmes et services du collège, tels que les services d’emploi, les cours de langue, les formations en secourisme et le programme d’appui à l’établissement à un nouveau public. Le professeur Jonathan Durand Folco de l’Université St-Paul, partenaire dans l’offre du nouveau programme en Entrepreneuriat social, s’est joint au groupe pour cette croisière de trois heures sur le Showboat de l’entreprise City Expériences.



« On s’est dit que pour attirer des gens, un beau samedi d’été, en vue de leur donner de l’information sur la panoplie de services et programmes offerts à Boréal, il fallait joindre l’agréable à l’utile. De là est venue l’idée d’offrir une belle croisière après un une centaine de personnes s’étaient inscrites et 84 d’entre elles ont monté à bord du bateau.



« C’était une ambiance très agréable d’autant plus qu’on n’aurait pas pu demander mieux en fait de météo! Nous sommes ravis que deux personnes aient confirmé leur inscription le jour même mais nous savons que pour d’autres, il faudra que l’idée fasse son chemin avant qu’elles ne puissent prendre un engagement. Les résultats se feront ressentir au cours du temps », ajoute M. Marchildon. Il indiquait également que cette initiative promotionnelle de Boréal ne touchait pas seulement les programmes pour le postsecondaire, mais aussi pour l’ensemble des services du Collège en emploi, immigration, cours de langue, le Test d’Évaluation du Français (TEF), etc. Chaque participant a d’ailleurs reçu un guide complet des programmes offerts par Boréal dans le nord, le centre et le sud-ouest de l’Ontario pour 2022-2023.