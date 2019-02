Sadio, Fa Kaly et Noumoucounda Cissoko, descendants d’une grande famille de griots ouest-africaine, ont lancé la programmation torontoise des activités du Mois de l’histoire des Noirs à l’Alliance française le samedi 2 février. Ces artistes de renommée internationale, maîtres de la kora et des percussions, ont offert un concert intime accompagnés de trois autres excellents musiciens de la région devant une salle comble au théâtre de l’avenue Spadina.

La légende raconte que la toute première kora de l’Empire mandingue a été créée par l’ancêtre des frères Cissoko. L’aîné, Noumoucounda, qui a travaillé autant avec Youssou N’Dour qu’Iam, MC Solaar et Stromae, est surnommé « le hip hop griot » et « le Jimmy Hendrix de la kora ». Multi-instrumentistes, les frères Cissoko jouent avec les instruments et leurs voix avec une dextérité et un panache désarmants.

Cette prestation spéciale était la deuxième de la série présentée à l’Alliance française en collaboration avec la Batuki Music Society. Sadio Cissoko a interprété d’entrée de jeu quelques-unes de ses compositions dont une chanson inspirée par la disparition d’une jeune fille au Québec qui a fait la manchette pendant un certain temps. « Cet événement m’a beaucoup marqué, explique Sadio, les journalistes en ont parlé pendant une période de temps mais un moment donné, tout le monde va l’oublier. Mais pas ses parents, jamais. Je veux donc dédier cette chanson à tous les enfants disparus du monde entier. »

Puis il a partagé une chanson écrite pour sa mère afin de lui rendre hommage et de la remercier pour tout ce qu’elle a fait pour ses enfants. Cette musique vibrante et festive a plu à l’auditoire tellement qu’une vingtaine de personnes se sont levées pour danser sur les rythmes des djembés et de la kora. Il y avait beaucoup d’énergie dans la salle de spectacle. La soirée, magique pour les nombreux amateurs de ce style de musique, a permis à de nombreux Torontois de découvrir ces musiciens de grand talent et d’en apprendre davantage sur les traditions musicales ouest africaines. Le prochain concert de la série présentée en partenariat avec la Batuki Music Society aura lieu le 23 mars à l’Alliance française avec la prestation de Carine Agboton, chanteuse originaire du Bénin et voix incontournable de la scène musicale montréalaise.

PHOTO: De gauche à droite, les frères Fa Kaly, Sadio et Noumoucounda Cissoko