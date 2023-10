Le 25 septembre, c’est toute la communauté scolaire et les organismes francophones qui ont célébré leur fierté en portant du vert et du blanc lors de levers du drapeau franco-ontarien dans les diverses municipalités de la grande région de Toronto.

Les célébrations étaient nombreuses au sein des écoles et devant plusieurs hôtels de ville sur le territoire des Conseils scolaires MonAvenir et Viamonde. Les élèves, vêtus de vert et de blanc, ont chanté à l’unisson Mon beau drapeau. À l’Hôtel de ville de Toronto, l’ACFO avait organisé l’événement avec, entre autres pour invités, la mairesse, Olivia Chow.

Dans la région de Peel, c’est le centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié qui coordonnait les levers de drapeau à Brampton et Mississauga. La directrice générale de l’organisme, Lauraine Côté était accompagnée du vice-président Jean-Jacques Naigum à Mississauga, tandis que le président du Cercle, Rajiv Bissessur, prenait charge de Brampton. Voici des photos de ces célébrations.

Photo : La mairesse Olivia Chow