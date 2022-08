Divers événements ont eu lieu les 14 et 16 juillet pour souligner la Fête nationale des Français à Toronto. Pour le consulat de France, il s’agissait d’occasions de rassembler sa communauté autour d’événements phares visant à valoriser la présence française localement et de créer des moments privilégiés avec ses différents interlocuteurs.



Le tout a débuté le 14 juillet à la mairie de Toronto où le consul général de France, Tudor Alexis, a organisé le traditionnel lever de drapeau ainsi qu’à l’Assemblée législative de l’Ontario. Les cérémonies ont rassemblé des représentants de la Ville, des élus des gouvernements provincial et fédéral ainsi que plusieurs personnalités importantes de la communauté française de la Ville reine. Ont participé aux cérémonies le maire John Tory, Ted Arnott (président de l’Assemblée législative de l’Ontario), Natalia Kusendova (adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones), les députées Stéphanie Bowman et Marit Stiles, Francine Watkins (conseillère consulaire), Barbara Martin (proviseure du Lycée français), Pierre-Emmanuel Jacob (directeur général de l’Alliance française) ainsi que Christelle Inacio (présidente de la Fédération Tricolore.



En soirée, pour donner suite à ces cérémonies et pour la première fois depuis son entrée en poste, M. Alexis a organisé une réception pour le Bastille Day. L’événement a eu lieu dans la roseraie du Manoir Glendon et le principal du Collège Glendon, Marco Fiola, le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères, Robert Oliphant, ainsi que Natalia Kusendova ont participé à ce cocktail.



Puis, le 16 juillet, le consulat général de France et la Fédération Tricolore ont accueilli des centaines de personnes pour La Fête nationale Bastille Day 2022 sur le site du Bentway Studio, une célébration de la France mais aussi de la vitalité et la diversité de la communauté française à Toronto.



Sous l’autoroute Gardiner, un petit marché avec de nombreux kiosques avait été installé pour créer une ambiance de fête communautaire avec des aliments, produits et services en français, kermesse pour les enfants, roue de fortune et coin de lecture pour toute la famille.



Parmi les exposants se trouvaient les collèges Boréal et La Cité, l’Université de l’Ontario français, le Conseil scolaire catholique MonAvenir, le Centre francophone du Grand Toronto, la garderie Le Petit Chaperon Rouge, l’Alliance française, Desjardins, la Fédération Tricolore et le Lycée français.



Après un discours de Tudor Alexis axé sur la tolérance et le fait que le 14 juillet représente un « moment de partage des valeurs entre le Canada et la France », et l’importance pour les Français de se rassembler et de vivre ensemble dans la capitale ontarienne, le chanteur Tobias a interprété La Marseillaise, l’hymne national français. Le consul a alors invité les nombreux participants à fêter, à s’amuser et à faire de nouvelles rencontres intéressantes.



Au programme de la journée : concours de pétanque, atelier de danse, concerts des groupes Welcome Soleil et The Ambiance, ainsi que la musique jazz de Laura Anglade et Grégoire Leman. Bref, les Français de Toronto étaient de retour en force cette année pour célébrer avec fierté leur patrimoine et leur culture.