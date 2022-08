Gramen (Groupe d’amitié et d’entrepreneuriat) est une association à but non lucratif qui œuvre à travers des initiatives ciblées, dans le développement socio-éducatif et la promotion de l’esprit entrepreneurial auprès de la jeunesse torontoise. Gramen propose sur son site à Etobicoke la première édition du camp d’été francophone intitulée Éduc-plaisirs.



Dans le cadre de sa mission qui est de préparer les leaders de demain, l’organisme offre la possibilité aux enfants d’apprendre et d’acquérir les habiletés en leadership par le biais de différentes activités dans les arts plastiques, les arts culinaires, la robotique, etc.



Le camp se poursuit jusqu’au 19 août. Le premier jour était consacré aux échanges entre les participants et les organisateurs. De plus, il était question de se familiariser et de s’adapter avec ce nouvel environnement. Au cours de la dernière semaine de juillet, les participants sont allés à l’École secondaire Toronto Ouest pour un atelier de cuisine. Les jeunes ont appris comment préparer des petits gâteaux ainsi que des brochettes de poulet sous l’œil attentif d’un chef cuisinier.