Les finalistes de la troisième édition du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie ont été dévoilés le 22 mars dernier par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA), lors d’une annonce conjointe à Toronto et à Montréal.

Ce prestigieux prix, initié lors de la Grande Rencontre 2021, vise à mettre en lumière l’excellence des entreprises francophones qui contribuent de manière significative au développement des échanges interprovinciaux entre l’Ontario et le Québec, tout en promouvant la francophonie en affaires. Chaque année, une entreprise ontarienne et une entreprise québécoise sont récompensées pour leur engagement et leur réussite.

Du côté ontarien, les finalistes sont Hybrid Power Solutions d’Etobicoke, Ori-krea de Toronto et Escouade multimédia de Hawkesbury. Parmi les finalistes québécoises se distinguent Les Équipements Lapierre de Saint-Ludger, Interprétation signes et paroles de Gatineau et Dieu Du Ciel! de Montréal.

Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ, a souligné l’importance des échanges entre les milieux d’affaires québécois et ontarien, mettant en avant le rôle crucial de ces relations économiques francophones dans le renforcement des liens entre les deux provinces.

Dominic Mailloux, président de la FGA, a exprimé sa fierté quant au potentiel des relations économiques bilatérales entre l’Ontario et le Québec, soulignant le rôle crucial de la langue commune dans l’établissement de collaborations fructueuses. Il a également annoncé avec enthousiasme la remise du Prix lors du Forum franco-ontarien des affaires à Toronto le 25 avril.

Le gouvernement du Québec, représenté par Jean-François Roberge, ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, a réaffirmé son soutien au Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie. Il a souligné l’importance de reconnaître le dynamisme des petites et moyennes entreprises francophones des deux provinces, qui contribuent à l’épanouissement de la francophonie économique.

La députée Natalia Kusendova-Bashta, adjointe parlementaire de la ministre ontarienne des Affaires francophones, a salué la collaboration croissante entre l’Ontario et le Québec, reconnaissant les avantages des échanges commerciaux et du réseautage pour les communautés d’affaires francophones des deux provinces.

Les entreprises lauréates se verront décerner un prix de 1000 $ lors de la cérémonie qui se tiendra le 25 avril dans le cadre du Forum franco-ontarien des affaires à Toronto, démontrant ainsi l’engagement des deux fédérations à soutenir et à promouvoir la francophonie en affaires entre l’Ontario et le Québec.

Photo : Dominic Mailloux, président de la FGA