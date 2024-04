Plusieurs élèves des écoles secondaires du Csc MonAvenir ont récemment eu l’opportunité de visiter Queen’s Park et d’assister à la période de questions dans la Chambre législative. Les jeunes ont rencontré les ministres Stephen Lecce et Caroline Mulroney, de même que la députée de Mississauga Centre, Natalia Kusendova-Bashta. « En tant qu’adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones, investir dans nos futurs leaders est une priorité absolue. J’ai eu le plaisir d’organiser ce déjeuner pour les élèves de la 8e à la 12e année et de participer à des conversations intéressantes », racontait la députée Natalia Kusendova-Bashta qui est désormais l’adjointe parlementaire du ministre des Soins de longue durée, des Aînés et de l’Accessibilité, Stan Cho.

Photo : Csc MonAvenir