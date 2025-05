Richard Caumartin

Les élèves du Programme spécialisé en arts de Toronto (PSAT) de l’École secondaire Saint-Frère-André présentaient, dans le cadre de leur 10e saison, la comédie musicale Anne aux pignons verts.

Offerte sous la licence de Concord Theatricals, Anne of Green Gables – The Musical™, basée sur le classique universel de L.M. Montgomery, a été reconnue par le Livre Guinness des records comme la production de théâtre musical annuelle qui est restée à l’affiche le plus longtemps. La pièce suit l’ascension d’Anne Shirley, une orpheline rousse et fougueuse qui arrive de manière inattendue dans la petite communauté agricole d’Avonlea sur l’Île-du-Prince-Édouard et qui captive rapidement le cœur et l’esprit de sa nouvelle famille et de ses voisins.

Les matinées scolaires ont été présentées du 23 au 27 mai, en plus d’une prestation en soirée pour le public le 24 mai. « Comme vous l’avez remarqué, la comédie musicale de cette année n’était pas présentée dans nos locaux habituels, soit l’auditorium de l’école, mais plutôt au Parkdale Collegiate Institute sur l’avenue Jameson, qui a accepté de nous louer son auditorium pendant et en dehors de leurs heures de cours puisque le nôtre est en rénovation jusqu’en septembre.

« La comédie musicale est le projet rassembleur où les élèves et enseignants de nos cinq concentrations collaborent dans un projet de création d’envergure. Nous avons décidé de ne pas annuler cette production puisqu’il s’agit aussi de la production du 10e anniversaire du PSAT, donc le projet est d’autant plus significatif pour nous et nos élèves cette année. Je souligne aussi qu’il s’agit, pour la première fois, de la production d’une pièce canadienne, dont la traduction a été faite à Toronto par Geneviève Cholette, qui adapte une des grandes œuvres classiques canadiennes reconnue partout dans le monde », explique le directeur artistique, Billy Boulet.

Une vingtaine de jeunes comédiens ont brillamment interprété les rôles de cette pièce dont Devlynne Dunn dans le rôle d’Anne, et 17 musiciens ont joué les pièces musicales dont deux artistes, soit Elisabeth Dorion-Soucy à la contrebasse et la basse électrique, ainsi que Billy Boulet-Gagnon au saxophone-soprano. Une production imposante avec 17 élèves responsables de la technique du spectacle.

« Notre interprétation mettait en vedette les élèves du PSAT dans une mise en scène de Noémi Parenteau-Comfort. La musique, les lumières, le son, les projections, les décors, les accessoires et costumes, le visuel et plus encore sont le produit des élèves et enseignants du PSAT », ajoute le directeur artistique.

Cette production a été un défi de taille pour les élèves et ils l’ont relevé avec brio. Les représentations ont été un grand succès, autant les matinées scolaires que les soirées devant parents et amis. Une expérience inoubliable pour les jeunes artistes.

Photos (PSAT) : Une scène de la production des élèves de Saint-Frère-André