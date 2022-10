L’année scolaire 2022-2023 marque les 10 ans de l’ouverture officielle de l’École secondaire catholique Saint-Frère-André et de l’École secondaire Toronto Ouest. En effet, c’est en 2012 que le Conseil scolaire catholique MonAvenir et le Conseil scolaire Viamonde accueillaient leurs premières cohortes d’élèves dans un grand édifice situé au 330, avenue Lansdowne à Toronto.

La propriété a été acquise du Toronto District School Board (TDSB) en 2011 par les deux conseils de langue française. Après la signature de l’acte de vente, des travaux de rénovation ont été entrepris afin d’ouvrir, en septembre 2012, deux écoles secondaires distinctes, sous un même toit.

Dans le cadre de cette cohabitation, les conseils MonAvenir et Viamonde permettent à la communauté francophone de l’ouest de la ville de s’épanouir et de profiter d’écoles secondaires de langue française plus près de chez eux. Véritable pilier francophone à Toronto, le 330 Lansdowne héberge aussi, depuis 10 ans, les studios de la radio communautaire francophone Choq-FM 105,1.

C’est ainsi qu’à l’École secondaire Toronto Ouest avait lieu une soirée de festivités le lundi 3 octobre. Au programme : un barbecue, des jeux et de la musique avec Amadou Kienou et sa troupe de musiciens et danseurs.

Selon Francis Cronier-Thériault, directeur de l’école, il s’agissait de partager un moment important dans la vie de l’école avec toute la communauté scolaire : « Nous sommes très heureux d’avoir célébré la décennie d’existence de notre école avec les élèves, les parents, les bénévoles et le personnel. Ce fut une belle célébration pour tous ceux qui ont contribué, au cours des 10 dernières années, au succès de notre école. »

Dès la 7e année, les élèves de l’École secondaire Toronto Ouest peuvent suivre plusieurs programmes spécialisés dans un milieu d’apprentissage favorisant la réussite et l’excellence, et en accord avec leurs besoins et leurs ambitions. En plus du programme du Baccalauréat international, l’école propose un programme d’excellence en sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques. À partir de la 10e année, les jeunes peuvent choisir de s’inscrire à l’une des Majeures Haute Spécialisation : arts et culture, sport ou encore hôtellerie et tourisme.

Quant aux célébrations entourant le 10e anniversaire de l’école Saint-Frère-André, elles auront lieu le 26 mai prochain à l’occasion du pique-nique annuel. Selon le directeur de l’école, Marc

Arseneau, « le pique-nique annuel est, depuis le printemps 2013, le rendez-vous incontournable où sont célébrés la communauté scolaire et ses accomplissements et ce sera le cas cette année encore. »

Photo: – La communauté scolaire de l’école Toronto Ouest a entamé son 10e anniversaire avec un barbecue.