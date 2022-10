La Société économique de l’Ontario (SÉO) a tenu récemment sa 22e assemblée générale annuelle. À cette occasion, le président Denis Laframboise et le directeur général Patrick Cloutier ont présenté le rapport annuel de l’organisme intitulé Votre succès, notre réussite! Les dirigeants en ont aussi profité pour souligner certains anniversaires dont celui de l’administratrice Julie Tremblay de Kapuskasing qui occupe un siège à la table depuis cinq ans.

D’entrée de jeu, le président a levé son chapeau aux employés de la SÉO pour une année bien remplie.

« Grâce au leadership de notre nouveau directeur général, Patrick Cloutier, et du travail chevronné des membres de son équipe, la SÉO a soudainement appuyé sur l’accélérateur et a fait un grand bond vers l’avant en matière de réalisations au cours de l’année 2021-2022.

La finalité de cet effort hors du commun est que la SÉO a assumé plus que jamais son rôle de leader du développement économique dans l’espace économique francophone et bilingue de l’Ontario. » Dans son rapport, le directeur général a expliqué quelques-unes de ces réalisations. « Un de nos plus importants projets lors de cette période a été, sans contredit, la mise sur pied du premier incubateur d’entreprises francophones en mode virtuel de l’Ontario.

Inauguré en grande pompe en novembre 2021, ce petit joyau a soulevé un grand intérêt en raison de sa flexibilité et de sa grande portée. Grâce à lui, les francophones, peu importe leur lieu de résidence, peuvent discerner, comprendre et apprendre les rudiments de l’entrepreneuriat à partir du confort de leur foyer.

Nous tenons à saluer la vingtaine de partenaires de la communauté qui nous ont aidés à édifier ce projet de grande valeur. « Au cours de la dernière année, nous avons aussi remis sur les rails un concours biennal, le Gala des PME, qui n’avait pas eu lieu depuis 2016 et dont l’objectif était de célébrer les succès des petites et moyennes entreprises francophones en Ontario.

Le Gala, qui s’est tenu le 28 octobre dernier et auquel ont assisté une centaine de personnes, a attiré une cinquantaine de participants et nous a permis de célébrer le dynamisme de la communauté d’affaires francophone et bilingue d’ici.

L’événement a connu un réel succès! » M. Cloutier a indiqué qu’au chapitre du renforcement économique des collectivités et de l’entrepreneuriat, le Programme entrepreneurial en petite enfance a vu le jour.

Il est constitué de deux volets : une plateforme d’apprentissage en petite enfance pour l’incubateur d’entreprises EntrepreneuriatSÉO, ainsi qu’un document d’information destiné aux futurs entrepreneurs en petite enfance. « Nous avons terminé l’année et commencé la nouvelle en très bonne posture. La SÉO est en excellente santé financière et nos programmes sont bien en selle. Toutes nos équipes sont en place. L’avenir nous sourit », conclut le directeur général.