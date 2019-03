L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario rassemble à temps régulier les directeurs généraux des organismes du Centre-Sud-Ouest. C’est à Mississauga que la rencontre du 27 février s’est tenue. Outre le réseautage et la révision du plan stratégique communautaire, des ateliers et des formations étaient également au programme. Les participants à la rencontre ont réfléchi aux approches à adopter pour cesser de travailler « en silo » et favoriser au contraire la cohésion communautaire. Ils se sont aussi penchés sur les six composantes de la performance organisationnelle. La rencontre fut donc une bonne occasion pour tous de s’évaluer et d’aller chercher de bonnes idées.