Les conseil scolaires MonAvenir et Viamonde ont franchi une étape décisive le 25 février en signant officiellement l’entente de transfert du terrain situé au 700, chemin Garner Est. Cette transaction, conclue avec la Ville de Hamilton, ouvre la voie à la construction d’un nouveau complexe scolaire francophone.

Olaïsha Francis

Réunis à l’hôtel de ville, les représentants des deux conseils scolaires ont été accueillis par la mairesse Andrea Horwath pour officialiser la copropriété du site. Dans le cadre de cette entente, les conseils ont cédé le terrain de la rue Broughton à la municipalité, qui prévoit y aménager un parc, en échange du terrain du chemin Garner Est, mieux adapté à la construction d’un établissement pouvant accueillir jusqu’à 800 élèves.

« L’accès à l’éducation en français est essentiel. C’est une force pour la culture, l’identité et le sentiment d’appartenance, et cela permet aux familles francophones de vivre, d’apprendre et de s’épanouir ici même, dans notre ville », a déclaré la mairesse. Elle a également reconnu que le projet aurait mérité d’avancer plus rapidement, soulignant que certains élèves n’auront pas la chance de fréquenter cette nouvelle école.

Pour Geneviève Grenier, présidente du Csc MonAvenir, cette signature représente l’aboutissement de plusieurs années d’efforts. « Ça fait maintenant quatre ans que je suis présidente du Conseil et ce projet était notre priorité. À chaque réunion mensuelle, nous parlions de Hamilton », a-t-elle confié. Elle rappelle qu’en janvier 2023, le conseil était propriétaire du site de Broughton, mais que celui-ci était trop petit pour accueillir 800 élèves.

Après six mois de démarches auprès du ministère de l’Éducation et de négociations avec la Ville, l’approbation du transfert a finalement été obtenue. Les plans architecturaux et les consultations ont été menés en parallèle, permettant aux équipes d’être prêtes à lancer rapidement les prochaines étapes.

Le futur complexe comprendra deux écoles distinctes – l’une relevant de MonAvenir, l’autre de Viamonde – pouvant chacune accueillir 400 élèves. Entre les deux ailes, un centre communautaire financé en partie par Patrimoine canadien viendra compléter l’ensemble. L’objectif est de créer un véritable pôle francophone au service des résidents de Hamilton.

« Nos deux conseils scolaires sont très fiers de pouvoir mener à terme ce projet attendu depuis trop longtemps. Nous sommes confiants que les élèves pourront bientôt apprendre dans un environnement à la hauteur de leurs besoins. Nous sommes également fiers de travailler en partenariat avec nos homologues du conseil scolaire catholique pour assurer l’avenir et la vitalité de la francophonie à Hamilton », affirme Sébastien Fontaine, directeur de l’éducation du Cs Viamonde.

Les deux conseils scolaires ont l’habitude de collaborer sur des projets conjoints, notamment à Toronto, où une école catholique et une école publique partagent un même édifice. « Nous sommes très contents de travailler avec Viamonde et je pense que c’est vice-versa. Il y a toujours une belle harmonie donc on sait exactement dans quoi on s’embarque et on sait comment travailler pour s’assurer d’avoir un modèle qui aura du succès basé sur nos expériences ensemble », a indiqué Mme Grenier, confiante quant au succès du modèle de gestion partagée.

« Grâce à l’engagement de la communauté, nous franchissons une étape historique pour l’éducation en français à Hamilton. Maintenant, il faut poursuivre la détermination jusqu’à la rentrée des élèves dans le nouvel établissement. L’ACFO, régionale de Hamilton, continuera d’être le porte-parole de la communauté », a souligné Anika Kuhnert, coordonnatrice principale de l’organisme, présente lors de la signature officielle.

La prochaine étape consistera à lancer l’appel d’offres pour retenir l’entrepreneur responsable des travaux. Si le calendrier est respecté, la première pelletée de terre pourrait avoir lieu dès le mois d’août, pour un début de construction en septembre dans l’espoir d’accueillir les élèves en septembre 2028.

Ce projet structuré vise à répondre à la croissance des inscriptions dans les écoles francophones de la région et à assurer des installations modernes, équivalentes à celles de la majorité anglophone. Au-delà des murs, il s’agit d’un investissement dans la vitalité et l’avenir de la francophonie à Hamilton.

Photo : Les conseil scolaires MonAvenir et Viamonde ont franchi une étape décisive en signant officiellement l’entente de transfert du terrain situé au 700, chemin Garner Est.