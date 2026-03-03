Richard Caumartin

Chaque année, partout à travers le monde, on célèbre la Francophonie au mois de mars. Les francophones de partout sur la planète fêtent cette langue commune qui nous unit dans toute sa diversité et ses nombreuses déclinaisons culturelles.

Le Mois de la Francophonie est une opportunité de réaffirmer l’importance de la langue française, qui est au cœur de notre identité, et de célébrer la richesse des cultures francophones qui caractérise la communauté du grand Toronto. C’est également le moment parfait pour pousser la réflexion sur ce que signifie vivre en français dans nos régions respectives.

Au Canada, les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) sont de retour pour une 28e édition du 1er au 31 mars. Présentés sous le thème « Active ta francophonie », les activités proposées sont une occasion de célébrer la culture francophone dans toute sa richesse, de la vivre, de l’enrichir et de la diffuser.

« Activer sa francophonie, c’est se mettre en mouvement, sortir à la rencontre des autres et multiplier les occasions de se rassembler. Qu’il s’agisse d’une activité sportive, d’une sortie culturelle, d’un moment de célébration, d’un atelier créatif ou d’une activité en plein air, chaque geste devient une façon d’affirmer que la langue française est bien vivante et qu’elle nous unit », expliquent les deux porte-paroles 2026 des RVF, Katherine Plouffe et Mehdi Cayenne.

Pour les Torontois, le grand rendez-vous franco se déroulera du 18 au 28 mars alors que les organismes partenaires de la communauté unissent leurs ressources pour offrir une autre édition de la Semaine de la Francophonie de Toronto (SFT) sous le thème porteur des « Retrouvailles ».

« La SFT, c’est avant tout une célébration de notre communauté : un moment pour se retrouver, tisser des liens et faire vivre une francophonie torontoise inclusive, accueillante et en mouvement. Cette programmation se construit grâce à des partenariats forts et à l’énergie de nombreux organismes locaux — et nous invitons le public à se joindre à nous pour créer ensemble des Retrouvailles à l’image de Toronto : chaleureuses, diverses et rassembleuses », déclare Aïssa Nauthoo, co-présidente du Comité organisateur bénévole.

Les moments forts

Le coup d’envoi des festivités aura lieu le 19 mars dans le cadre du traditionnel cocktail d’ouverture à l’Illuminarium, situé dans le quartier historique de La Distillerie. Cet espace immersif utilise des technologies visuelles, audio et de projection de pointe pour offrir des spectacles et des expériences uniques. Un endroit magique qui rassemblera des artistes, leaders communautaires et invités pour lancer la programmation.

Bien entendu, lors de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars, les acteurs des principaux organismes francophones de la région se joindront aux représentants de la Ville de Toronto pour le lever du drapeau de la Francophonie devant l’hôtel de ville à 11 h.

Les partenaires communautaires ont mis la main à la pâte pour offrir une programmation diversifiée dans la Ville reine, entre culture, jeunesse, sport et espaces de réseautage. Parmi eux, l’Alliance française propose une exposition ainsi que des concerts dont celui de l’artiste autochtone Mimi O’Bonsawin.

Le Collège Glendon mise sur la jeunesse et le sport avec une foire des carrières, des activités et des ateliers, dont une initiation à la danse africaine et un tournoi de soccer.

Finalement, les « Grandes Retrouvailles » auront lieu au campus du Collège Boréal, dans le quartier de La Distillerie, où une Journée familiale et un Marché des créateurs francophones permettra au public de célébrer en famille et de rencontrer des artistes d’ici.

« L’arrivée du Marché des créateurs francophones témoigne de notre ambition : positionner notre patrimoine et notre créativité comme un moteur économique et social incontournable. C’est une invitation ouverte à découvrir une francophonie moderne, audacieuse, fraîche et résolument torontoise », déclare Carole Nkoa, vice-présidente du Collège Boréal pour le Centre-Sud-Ouest et co-présidente du Comité organisateur bénévole.

Bon Mois de la Francophonie!

Photo : Deux activités phares de la SFT auront lieu dans le quartier de La Distillerie. (Crédit photo : Collège Boréal)