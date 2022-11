Les Canadiens se sont rassemblés au pied de cénotaphes et de monuments commémoratifs un peu partout au pays, le vendredi 11 novembre, pour se souvenir et rendre hommage à ceux et celles qui ont combattu sous le drapeau.

À Ottawa, des milliers de personnes, coquelicots à la boutonnière, ont assisté dans un silence grave à la cérémonie devant le Monument commémoratif de guerre du Canada. Une salve de coups de canon a retenti et des avions de chasse ont fendu le ciel d’Ottawa alors que l’horloge de la tour de la Paix sonnait 11 heures au parlement.

Dans sa prière prononcée lors de la cérémonie, la capitaine de vaisseau Bonita Mason a souligné la guerre en cours en Ukraine et l’importance des proches des militaires, tout en appelant les Canadiens à mettre de côté leurs divisions et à embrasser la réconciliation et le dialogue.

« Nous recherchons le dialogue les uns avec les autres dans tous les domaines: social, politique et religieux. Afin que ce faisant, nous parvenions à une paix durable. Puissions-nous tous nous efforcer de poursuivre nos efforts pour construire un monde meilleur », a-t-elle dit.

Le rabbin Idan Scher a souligné les sacrifices des militaires pour protéger les libertés des Canadiens et il a appelé le pays à soutenir ses anciens combattants. « Pas simplement en disant merci, pas simplement en soutenant nos vétérans et leurs familles par des mots, mais plutôt par des actions, en leur consacrant de notre temps, de notre attention et de nos ressources », a déclaré le rabbin Scher.

Parmi les personnes présentes figuraient le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, et la gouverneure générale, Mary Simon, qui est commandante des armées canadiennes.

Le premier ministre Justin Trudeau était absent de la cérémonie à Ottawa : il avait pris l’avion la veille pour un sommet international au Cambodge. Son épouse Sophie Grégoire Trudeau et leur fils aîné Xavier étaient présents à Ottawa le matin du 11 novembre.

M. Trudeau avait brièvement accueilli vendredi une douzaine de membres des Forces armées lors d’une escale de ravitaillement à l’aéroport d’Anchorage, en Alaska, lors de son vol vers le Cambodge.

Le premier ministre leur a serré la main, s’adressant brièvement à chacun, et il a posé pour une photo de groupe.

Avant le début de la cérémonie à Ottawa, des dizaines d’anciens combattants d’âges et d’horizons différents avaient défilé dans les rues d’Ottawa aux côtés de membres actifs des Forces armées, au son des tambours et des cornemuses.

Au Monument commémoratif de guerre du Canada, un drapeau qui aurait été porté par un soldat canadien à la bataille de Dieppe, en France, en août 1942, a été présenté pour commémorer le 80e anniversaire de ce raid meurtrier. Une couronne a également été déposée pour la reine Elizabeth II, décédée en septembre.

Ailleurs au pays

Des scènes similaires se sont déroulées devant des cénotaphes et des monuments aux morts un peu partout au pays, dans un semblant de normalité après deux ans de restrictions sanitaires, avec notamment des défilés réduits.

À Halifax, plus tôt en matinée, des centaines de personnes se sont rassemblées devant l’hôtel de ville, par une journée chaude et ensoleillée. Des formations de l’Armée canadienne et de l’Aviation royale du Canada se tenaient au garde-à-vous devant le cénotaphe alors que la cérémonie commençait par les sons lugubres du « Last Post ».

Au Nouveau-Brunswick, des salves d’armes à feu ont retenti à 11 h à Fredericton, notamment.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a assisté cette année à la cérémonie du jour du Souvenir à Montréal. Le lieutenant-colonel à la retraite Henry Hall faisait partie des personnes rassemblées place du Canada, au centre-ville.

M. Hall faisait partie d’une mission des Nations unies au Moyen-Orient en 1974 lorsque neuf de ses camarades sont morts après que leur avion a été abattu. Il avait aussi une pensée pour ses deux grands-pères, qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale, et pour son père, qui était dans la Marine pendant la Seconde Guerre.

À Toronto, devant le cénotaphe de l’ancien hôtel de ville, Alistair Stark, âgé de 73 ans, se tenait en uniforme pour la cérémonie. « Mon père est un ancien combattant, et je viens de rentrer d’Italie, où j’ai déposé une gerbe en souvenir de mon oncle, qui a été tué là-bas. »

M. Stark a lui-même été réserviste pendant 16 ans au sein du 48th Highlanders. Son père, né en Écosse, avait servi chez les 11th Hussars dans l’English Regiment.

« Mon père était du débarquement le jour J, je suis très fier de lui, a déclaré M. Stark. Mon oncle a servi en Italie pour le Black Watch (du Royal Highland Regiment) et il a été tué tout près de Monte Cassino », lieu d’une bataille très meurtrière pendant la Seconde Guerre mondiale.

À Winnipeg, environ 2000 personnes se sont rassemblées au centre des congrès pour un retour en personne du plus grand événement du jour du Souvenir dans cette ville.

Source : La Presse canadienne