Olaïsha Francis

Le Mois de la Francophonie a été l’occasion pour Vaughan Public Libraries d’offrir à la communauté un événement inclusif, le Salon francophone. Cette initiative a mis en valeur la richesse de la culture franco-ontarienne.

Comme point de ressources, les bibliothèques jouent un rôle crucial pour les nouveaux arrivants qui ne savent souvent pas où aller pour trouver les services en français dont ils ont besoin. Dans un contexte où les services francophones peuvent parfois sembler difficiles à localiser, l’idée d’un Salon regroupant des artistes, des écrivains, des organisations et des ressources franco-ontariennes sous un même toit a trouvé un écho profond auprès des résidents de Vaughan.

Le Salon francophone, qui a attiré plus de 450 participants en deux jours, a offert une vitrine exceptionnelle à la culture et aux services en français. L’événement a été un véritable carrefour de découvertes avec des présentations d’auteurs, des spectacles de danse, des performances artistiques et des activités pour toute la famille, et ce, dans une ambiance chaleureuse et inclusive.

Neuf organisations étaient présentes, permettant aux visiteurs de découvrir des services, de rencontrer des acteurs locaux et de discuter de la francophonie en Ontario. L’objectif était d’informer la communauté sur les ressources disponibles et de donner plus de visibilité à la culture franco-ontarienne. « Nous espérions offrir à nos invités la chance d’élargir leur portée auprès du public francophone et francophile de notre région », a déclaré Mélanie Raymond, directrice du comité responsable des services en français de Vaughan Public Libraries.

Les bibliothèques publiques de Vaughan ont profité de cette occasion pour rappeler à la communauté la diversité des services en français qui y sont offerts : collections littéraires, programmes particuliers ainsi qu’une équipe dédiée aux services francophones. L’objectif est de rendre ces ressources plus visibles et accessibles, notamment auprès des familles et des jeunes qui ne sont pas toujours conscients de l’étendue de ce qui est proposé.

Les retombées du Salon ne se limitent pas seulement à une meilleure connaissance des services en français, mais ont aussi ouvert la porte à des collaborations entre les différents acteurs de la Francophonie. Des discussions ont déjà eu lieu afin de développer de nouveaux programmes et renforcer les liens entre les institutions locales et la communauté francophone.

« Le Salon a été pour nous une occasion de célébration. Il a permis de rassembler les communautés francophone et francophile et de leur offrir un moment de réseautage. Nous espérons donc que le projet favorisera l’utilisation de notre collection de livres et la panoplie de services en français que nous offrons, ajoute Mélanie Raymond. Ce fut une journée marquante qui a souligné l’intérêt croissant pour les services en français à Vaughan et qui inspire déjà des projets. »

Les responsables de Vaughan Public Libraries espèrent que cette visibilité accrue des ressources en français entraînera une utilisation plus grande de la collection francophone et une augmentation de la participation à leurs programmes hebdomadaires.

Ainsi, le Salon francophone 2025 ne fut pas qu’une simple célébration de la langue française, mais bien un pas vers un avenir où les liens entre les divers groupes qui composent cette ville dynamique et multiculturelle se renforcent.

Photo: Les jeunes familles ont participé activement à l’événement. (Crédit: Vaughan Public Libraries)