C’est avec joie et fierté que l’ensemble vocal Les voix du coeur entame sa 30e saison en cette rentrée 2023. L’ensemble vocal a à cœur d’offrir chaque année des spectacles de grande qualité et ce, depuis 1994. Cette année sera marquée par la présence de nombreux choristes dans la pièce L’amour telle une cathédrale ensevelie présentée par le Théâtre français de Toronto en février 2024 et deux jours de spectacle sur la scène du Théâtre Isabel Bader en juin 2024. Un des objectifs du groupe est de faire connaître et apprécier la richesse de la chanson d’expression française et internationale à un public francophone et francophile amateur de beaux spectacles.

L’ensemble vocal reprend ses activités dès le mercredi 13 septembre. Sous la brillante direction musicale de Manon Côté, une nouvelle formule sera présentée. En effet, deux spectacles de fin d’année sont prévus sur deux jours : un spectacle en soirée le samedi et un spectacle le dimanche après-midi. Par ailleurs, l’ensemble vocal offrira à nouveau un concert de Noël au profit des Centres d’accueil Héritage à la paroisse du Sacré-Cœur le samedi 9 décembre.

L’ensemble compte déjà une trentaine de choristes, mais est toujours à la recherche de nouveaux chanteurs enthousiastes. Les répétitions ont lieu chaque mercredi, de la mi-septembre à mi-juin, de 18 h 30 à 21 h, à l’auditorium des écoles secondaires catholique Saint-Frère-André et publique Toronto-Ouest, au 330, avenue Lansdowne (College et Lansdowne), ainsi qu’un samedi après-midi par mois de 13 h à 17 h au même endroit.

Toutes celles et tous ceux qui aimeraient se joindre à ce groupe dynamique sont invités à se présenter dès 18 h 30 à l’une des répétitions, jusqu’à la fin octobre. Aucune expérience en chant choral n’est exigée pour se joindre au groupe, mais une voix juste et une passion pour la chanson sont requises ainsi qu’une certaine maîtrise de la langue française. Une modique cotisation annuelle est demandée pour couvrir les frais de partitions et de production des spectacles chaque année. Outre les bienfaits de chanter, faire partie de l’ensemble vocal Les voix du cœur, c’est entrer dans une grande famille francophone.

Venez nombreux, le seul ensemble vocal francophone de Toronto vous attend!

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Internet : www.lesvoixducoeur.com ou écrire à evlesvoixducoeur@gmail.com

Source : Les voix du coeur