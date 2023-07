Le ministre délégué à l’Économie Christopher Skeete était à la tête d’une délégation québécoise lors de la mission commerciale au Salon international de l’innovation technologique Collision. Cette mission, organisée par Investissement Québec en collaboration avec le Bureau du Québec à Toronto (BQT), s’est déroulée du 26 au 29 juin dans Ville reine.

La délégation réunissait plus de 300 participants du Québec, y compris une centaine d’entreprises émergentes et une trentaine de collaborateurs et de partenaires.

Le ministre a profité de sa présence dans la capitale ontarienne pour réitérer les forces et le leadership de l’écosystème d’innovation québécois. Il a également discuté avec les dirigeants de petites, moyennes et grandes entreprises québécoises qui sont implantées en Ontario afin de mieux comprendre leurs enjeux et d’identifier les défis auxquels elles font face, et il a pu promouvoir l’excellence et l’expertise des entreprises québécoises. Il a d’ailleurs assisté au concours de pitch, qui offrait la chance aux entreprises de valoriser leurs innovations auprès d’investisseurs.

Le ministre a aussi visité MaRS Discovery District, l’un des plus grands incubateurs et centres d’innovation urbains au Canada, afin d’en apprendre davantage sur sa mission et ses répercussions sur le développement des écosystèmes d’innovation torontois et canadien.

Également ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Skeete a aussi rencontré plusieurs élus ontariens, dont le député fédéral Michael Coteau, pour échanger sur les meilleures pratiques en matière d’inclusion et de lutte contre la discrimination.

« C’est avec une grande fierté que j’ai guidé la délégation d’entreprises d’exception qui représentait le Québec à Collision. Grâce à son grand potentiel, à son expertise et à son savoir-faire unique, l’écosystème d’innovation québécois s’est démarqué à Toronto », déclare Christopher Skeete.

« Investissement Québec International joue pleinement son rôle en organisant des missions commerciales, comme celle réalisée au Salon international de l’innovation technologique Collision qui, jumelées à l’accompagnement offert aux exportateurs par nos experts, ont une réelle valeur ajoutée. Il s’agit d’occasions privilégiées pour prévoir des rencontres avec des acheteurs et repérer des possibilités d’affaires porteuses pour nos entreprises », explique Hubert Bolduc, président d’Investissement Québec International.

La francophonie économique est un secteur important dans la plus récente Politique du Québec en matière de francophonie canadienne. Un des objectifs de cette Politique est le développement de la francophonie économique. On y explique bien que les activités économiques peuvent contribuer à la vitalité du français.

Le gouvernement du Québec a donné le mandat à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) de rassembler les francophones et les francophiles lors d’importantes conférences au Canada où les activités sont en anglais. Dans la dernière année, la FCCQ a organisé des activités de réseautage à la conférence Transitions Électrique Canada à Toronto en octobre dernier et aussi à Timmins, lors d’événements dans le secteur minier, il y a quelques mois. C’est donc la troisième activité de réseautage de la francophonie économique au Canada organisée dans la dernière année par la FCCQ.

« La francophonie c’est un levier de développement économique, et on gagne tous à apprendre à se connaître un peu mieux, à découvrir ce qui se fait par les entrepreneurs francophones d’une province ou d’une autre, et je suis convaincue que ces liens qui se sont créés à la soirée de réseautage pourront mener à des collaborations et à des partenariats dans l’avenir, explique Catherine Tadros, cheffe de poste du BQT. Trop souvent dans de grands événements économiques au Canada, la francophonie économique n’est pas assez visible, et nous on veut y remédier, avec une soirée où la francophonie est au premier plan, où c’est le dénominateur commun des participants, qui peuvent voir que c’est possible de brasser des affaires dans notre langue ».

Le Salon international de l’innovation technologique Collision est l’événement le plus important du genre au Canada. En 2023, il a rassemblé plus de 40 000 participants en provenance de 140 pays, dont 950 investisseurs, 2000 jeunes pousses (startups) et 1250 journalistes.

Sources : Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec, et BQT

Photo : BQT-L’événement était présenté à la brasserie Steam Whistle