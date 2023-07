Richard Caumartin

C’est dans une atmosphère festive et fébrile que les membres de Centres d’accueil Héritage (CAH) se sont réunis à Place Saint-Laurent, le 28 juin, pour l’assemblée générale annuelle de l’organisme devant un auditoire rempli de résidents et partenaires de la communauté.

Cette année, CAH soufflera 45 bougies et un comité organise déjà les festivités qui auront lieu le 16 novembre prochain à Toronto. Enthousiasmé par les résultats positifs de la dernière accréditation avec mention d’honneur d’Agrément Canada, le président du conseil d’administration (CA) indique que son équipe a été très occupée au cours de la dernière année.

« Une nouvelle législation régissant la gouvernance des organisations à but non lucratif est entrée en vigueur en 2021. Nous avons jusqu’à l’automne 2024 pour mettre à jour nos documents administratifs et nos lettres patentes. Le CA a donc investi temps et ressources afin d’apporter les changements nécessaires pour que nos documents soient conformes aux nouvelles exigences légales, explique Denis Frawley.

« Puisque nous venions de réviser toutes nos politiques et procédures en préparation de l’Agrément, nous étions bien préparés pour aborder la révision de nos statuts. Nous avons apprécié l’occasion de faire le point sur notre gouvernance alors que nous célébrons notre 45e anniversaire. »

L’assemblée était présidée par François Guérin et, parmi les invités, il y avait le député provincial de Spadina-Fort York, Chris Glover, la représentante francophone du bureau de la députée provinciale Natalia Kusendova, Josiane Aboungono, et le directeur du campus du Collège Boréal à Toronto, Gilles Marchildon.

M. Frawley a mentionné que l’une des priorités que son équipe s’est données était d’être plus près des membres. Pour ce faire, les membres du CA ont participé à quelques activités pour aller à la rencontre de son auditoire (notamment le repas des Fêtes et Défi Toronto 2023).

« Nous reconnaissons qu’un élément clé du succès de CAH est son lien avec la communauté et la contribution exceptionnelle de certaines personnes au fil des ans, ajoute le président. C’est pourquoi nous avons fait en novembre un appel pour notre première nomination de membres honoraires pour leurs grands services rendus à CAH. »

Les récipiendaires sont Daniel Barry (ancien membre du CA), Lise Devine pour son implication pendant de nombreuses années avec les brunchs du Club Richelieu Trillium au bénéfice de CAH et son travail avec le tournoi de golf Gilles-Barbeau, Colette Raphaël (ancienne présidente du CA) et Denis Rioux.

« M. Rioux contribue depuis de nombreuses années au niveau du comité de l’édifice et du tournoi de golf. Son dévouement et son leadership au sein de la communauté francophone ont été des atouts importants au succès de la campagne de financement de CAH et son expertise professionnelle était indispensable, et continue de l’être, pour informer le CA et le comité de l’édifice sur les actions à prendre pour assurer le bon entretien de l’édifice », déclare Denis Frawley. Trois des quatre nouveaux membres honoraires étaient présents pour recevoir un certificat officiel à cet effet.

Des défis

La dernière année a apporté aussi son lot de défis. Par exemple, 2022 a été une période de crise avec une main-d’œuvre surchargée et sous-payée dans le secteur des soins de santé. « Le système de santé a subi des transformations majeures et notre équipe s’est engagée dans ce travail pour s’assurer que les nouvelles équipes de santé de l’Ontario honorent leurs responsabilités et leur engagement envers les services en français, indique la directrice générale de CAH, Barbara Ceccarelli.

« Nous travaillons présentement à la mise en œuvre d’un système de navigation dédié aux francophones. Bien que nous ayons pu remplir des postes clés et compter sur une équipe complète et dynamique, le recrutement n’a jamais été aussi difficile. La pénurie de ressources humaines dans le système de santé est un défi national et nous l’avons ressentie encore plus fortement en raison du manque extrême de ressources humaines francophones dans le secteur. »

Après le dépôt des rapports, la parole a été donnée aux membres de l’assemblée qui ont soumis quelques propositions au CA dont une venait de Paul-François Sylvestre, locataire à Place Saint-Laurent. Elle se lit comme suit : « Considérant que la nouvelle station de métro devant ouvrir à l’angle des rues Front et Berkeley desservira, entre autres, les résidents de Place Saint-Laurent, les employés de CAH, la clientèle du Collège Boréal et les abonnés du Théâtre français de Toronto, nous prions le CA de faire pression auprès de Metrolinx pour que ladite station porte un nom qui rend hommage au patrimoine francophone de Toronto, et de se faire appuyer dans sa démarche par la mairesse, la ministre des Affaires francophones, le Club canadien et autres instances communautaires. »

Parmi les autres propositions, le comité des locataires aimerait qu’une infirmière francophone soit en poste de manière permanente à Place Saint-Laurent, comme c’était le cas par les années passées, et qu’un médecin visite les résidents une fois par semaine. L’assemblée a voté en bloc pour que ces demandes soient examinées par les administrateurs.

Finalement, les membres du CA ont tous été réélus par acclamation : Denis Frawley, Joyce Irvine, Geneviève Grenier, Diane Saint-Pierre, Edgar-Casimir Lalo-Sayo, Marek Nesvadba et Safia Fakim.

Photo: Denis Rioux reçoit un certificat à titre de nouveau membre honoraire de CAH