La Fondation TD des Amis de l’Environnement offre une bourse de 3300 $ à l’École élémentaire du Chêne d’Oakville pour son projet environnemental d’aménagement de cour d’école. Le projet permettra, entre autres, la création de lieux d’apprentissages à l’extérieur des murs de l’école. Le terrain sera complètement revitalisé pour permettre aux élèves de vivre une expérience pédagogique des plus enrichissantes, et ce, plus près de la nature. Plusieurs espaces sont prévus, notamment un jardin aux papillons, des bacs à sable, des classes en plein air et des jardins potagers.

Tous les membres du personnel sont impliqués dans ce projet de grande envergure qui favorisera l’apprentissage de diverses matières scolaires. Plus de 80 % des matériaux utilisés pour concevoir ces espaces seront naturels ou recyclés. Certains espaces seront prêts dès la fin mai, alors que d’autres seront mis en place pour la prochaine rentrée scolaire.

Les élèves et le personnel de l’école assureront la gestion de leur espace vert et évolueront en prenant conscience de l’importance du respect de la nature et des gestes quotidiens réfléchis. Ce projet est une façon inspirante de sensibiliser les élèves et la communauté à notre impact sur l’environnement et sa préservation.

SOURCE : Conseil scolaire Viamonde