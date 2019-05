Les coopératives sont régies par la Loi sur les sociétés coopératives de l’Ontario et, comme toute législation, celle-ci a parfois besoin d’une mise à jour. La refonte d’une loi requiert bien sûr la participation des parlementaires mais aussi celle du public visé qui, de par l’expression de ses besoins et de ses recommandations, nourrit le débat et oriente le travail des députés.

C’est dans cette optique que des représentants du secteur coopératif tenaient à Queen’s Park, le mardi 30 avril, une réception pour célébrer la modernisation de la loi encadrant leurs activités et le déplacement de l’incorporation des coopératives au ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. Le gouvernement s’est en effet attelé à cette tâche au cours des derniers mois sous l’impulsion du Conseil de la coopération de l’Ontario et de l’Ontario Co-operative Association qui ont ainsi vu leurs objectifs se réaliser.

Cela faisait depuis son entrée en vigueur, en 1974, que la loi n’avait pas été retouchée. Lorsque le gouvernement a demandé aux représentants de ce domaine de lui soumettre des idées, le secteur coopératif était impatient de s’exécuter et 81 documents à cet effet ont été déposés. Gouvernance, administration, surveillance, aide gouvernementale, mobilisation de capitaux, etc. : tout est sur la table pour cet exercice de réflexion qui devrait, à terme, permettre aux coopératives de toutes sortes de mieux faire leur travail et de contribuer d’autant à la société.

Quelques députés étaient d’ailleurs présents à la réception à Queen’s Park avec leur personnel politique. Bien entendu, ce ne sont pas chacune des 1500 coopératives ontariennes qui pouvaient se permettre de déléguer quelqu’un mais il y avait tout de même beaucoup de gens, assez pour qu’une foule se forme et que les échanges et le réseautage aillent bon train. Qui plus est, une délégation du secteur coopératif espagnol se trouvait même sur les lieux.

Julien Geremie et Erin Morgan

Les développements des derniers mois doivent beaucoup au nouveau caucus parlementaire consacré aux coopératives. Tous les partis y ont leur place et les coprésidents sont d’ailleurs issus des deux côtés de l’Assemblée législative. Randy Pettapiece (progressiste-conservateur), Chris Glover (néodémocrate) et Nathalie Des Rosiers (libéral) ont d’ailleurs pris la parole au cours de l’événement.

Ils n’étaient pas les seuls et Erin Morgan, directrice générale de l’Ontario Co-operative Association, de même que Julien Geremie, directeur général du Conseil de la coopération de l’Ontario, étaient entre autres présents pour agir à titre de maîtres de cérémonie. Ce sont ces deux organismes qui avaient organisé la réception.

L’année 2019 verra donc un pan entier de l’économie être placé sous l’autorité d’une loi conçue pour les réalités d’aujourd’hui. Le secteur coopératif, après des années d’attente, a donc toutes les raisons de célébrer.

PHOTO : C’est à Queen’s Park que le « 5 à 7 » s’est tenu.