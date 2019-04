La deuxième édition du gala de la remise des Prix RelèveTO du Club canadien de Toronto (CCT) était présentée, le jeudi 25 avril, dans l’atrium de Radio-Canada. La société d’État était l’un des trois organisateurs de l’événement avec le CCT et la Société économique de l’Ontario.

« Ces prix ont été initiés en 2018 avec le double objectif de célébrer avec fierté les réussites de la nouvelle génération francophone du monde des affaires en Ontario, et de lui permettre d’accroître sa visibilité et ses possibilités d’échanges avec les décideurs d’aujourd’hui », indique d’entrée de jeu le président du CCT, Dominic Mailloux.

Plusieurs nouveautés cette année, dont un partenariat avec la jeune chambre de commerce de Montréal pour favoriser les échanges économiques entre Montréal et Toronto avec l’appui du Secrétariat aux relations canadiennes du Québec. Aussi, deux nouveaux prix étaient remis, soit le coup de cœur du jury et le Prix Hommage afin de reconnaître un mentor et un modèle pour la relève.

Parmi les invités, la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, a réitéré la détermination de son gouvernement à faire de l’Ontario une province dynamique et ouverte aux affaires.

« Et pour ce faire, nous savons que nous pouvons compter sur la communauté francophone qui a toujours joué un rôle moteur dans le développement économique, tant sur le plan régional que provincial, dit-elle.

« Dans un monde de plus en plus intégré, le français et le bilinguisme constituent un atout économique indéniable pour l’Ontario et nous devons saisir cet avantage concurrentiel afin de mettre davantage en valeur l’esprit d’entreprenariat des francophones.

« Vous savez, en définitive, notre économie et la prospérité de nos communautés reposent en grande partie sur notre capacité à promouvoir les jeunes entrepreneurs talentueux qui œuvrent dans le domaine des affaires. Il est donc important de célébrer, comme nous le faisons à travers les Prix RelèveTO, les réalisations de la nouvelle génération franco-ontarienne et de lui donner un tremplin et les outils nécessaires à son épanouissement socio-économique. »

Le gala était animé par Marjorie April de Radio-Canada et le DJ Hill. Dans la catégorie jeune cadre, le directeur national pour P & G Professional Canada, Olivier Reuillard-Guerrier a remporté le Prix. Il gère les aspects de l’organisation avec son équipe pour développer ses stratégies de mises en marché, de marketing, de ventes, de même que les opérations et les finances.

Dans la catégorie jeune entrepreneur, c’est Jennifer Bartoli qui remporte le Prix cette année. Mme Bartoli est la co-fondatrice de Sprig Creative, une agence spécialisée dans la création de recettes, photos et vidéos dans le domaine de la cuisine.

Puis pour le Prix jeune professionnel, c’est la neuro-oncologue au Princess Margaret Cancer Centre, Catherine Maurice qui a été choisie. « La médecine est un art! Avec mon curriculum scientifique et artistique, cette phrase m’a conduite en médecine il y a 15 ans. Dans une ère médicale dominée par les nouveaux traitements ciblés contre le cancer, je vis pour l’adrénaline ressentie en anticipant les défis. Mes patients m’apprécient parce qu’ils ressentent la valeur qu’ont pour moi les mots « I care », car le but ultime de la recherche est la qualité de vie des patients aujourd’hui. Chaque histoire alimente ce désir d’anéantir le cancer », raconte Mme Maurice.

Pour les deux nouveautés, le Prix coup de cœur du jury est allé à Ramzi Abdelmoula, un ingénieur systèmes chez General Motors Canada, et le Prix Hommage à John M. Beck, président et chef de la direction d’Aécon Group, la plus importante entreprise de construction et de développement d’infrastructures au Canada. M. Beck a déjà été président du Club canadien de Toronto, et siège sur plusieurs conseils d’administration dont celui de l’Office ontarien du financement. En reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles au cours de sa carrière, il a été intronisé à l’Académie canadienne du génie. La troisième édition des Prix RelèveTO aura lieu le 23 avril 2020.