Le Salon du livre de Toronto (SLT) a organisé une soirée dédiée aux bénévoles de la dernière édition en mars dernier. L’activité a eu lieu au campus du Collège Boréal, dans le quartier de La distillerie, et a rassemblé 35 participants dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Les bénévoles ont été accueillis par le président du conseil d’administration, Valéry Vlad, accompagné des deux derniers directeurs généraux du SLT, Paul Savoie et Jean Martin, ainsi que le directeur de la logistique Jacques Charrette et des membres du CA.

Les bénévoles, au cœur de cette soirée, ont été remerciés pour leur engagement, leur passion et leur travail acharné. Un goûter, préparé par Northern Catering, et des boissons ont été offerts, favorisant les échanges et le partage d’expériences entre les participants. Cet instant de détente et de reconnaissance a permis de renforcer les liens au sein de la communauté littéraire de Toronto et de souligner l’importance du bénévolat dans l’organisation d’événements culturels d’envergure.

« Le Salon du livre de Toronto exprime toute sa gratitude envers tous les bénévoles, sans qui la réalisation d’un tel événement ne serait pas possible. Cette fête n’est qu’un simple geste en comparaison de la grande contribution de chaque bénévole, mais elle symbolise l’appréciation de l’équipe du Salon pour votre dévouement, déclare Valéry Vlad. Nous sommes impatients de poursuivre cette belle aventure ensemble et nous espérons vous retrouver à la prochaine édition du STL qui sera présentée à l’Université de l’Ontario français du 28 février au 2 mars 2025. »

Pour plus de renseignements sur le SLT, écrivez à l’adresse courriel info@salondulivredetoronto.com.

Source : SLT