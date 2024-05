Le Métropolitain

L’organisme Huza Trait d’Union a organisé le 4 mai au campus du Collège Boréal à Toronto une causerie intitulée « Hakuna Matata », précédée par une activité de reconnaissance pour célébrer l’octroi d’une subvention significative de la Fondation Trillium de l’Ontario.

Cette subvention de 225 000 $, répartie sur trois ans, soutient l’intégration, l’épanouissement et le bien-être des francophones d’ascendance africaine dans le Centre-Sud ontarien.

Huza Trait d’Union se distingue par ses approches culturellement adaptées, s’appuyant sur les pratiques traditionnelles d’entraide et de solidarité. Ces méthodes ont prouvé leur efficacité pour répondre aux besoins particuliers des communautés desservies par l’organisme.

Chris Glover, député provincial de Spadina-Fort York, a encouragé cette initiative, soulignant l’importance de telles actions pour renforcer la cohésion sociale et la réussite de l’intégration des communautés francophones d’origine africaine.

Fondé par trois femmes africaines dotées d’une expertise professionnelle et de vécus personnels riches, Huza Trait d’Union a pour mission de contribuer au bien-être global de ces communautés. L’organisme offre un soutien psychosocial, mobilise des ressources et fournit des services adaptés aux besoins culturels.

Deux des trois cofondatrices – Charlotte Muhorokeye et Elise Nyirasuku – ont partagé leurs perspectives sur les défis rencontrés par les familles issues de l’immigration, notamment les obstacles liés au racisme systémique et aux difficultés d’intégration.

« Le passé traumatique du contexte migratoire qu’ont vécu certaines familles est amplifié par les défis d’intégration dans une société qui maîtrise mal les réalités socioculturelles des populations non-caucasiennes et particulièrement des populations noires », explique Mme Muhorokeye.

« Ces populations, qui sont souvent mal comprises, ont développé une méfiance envers différents organismes et institutions, du fait du racisme systémique avéré, ce qui influence davantage leur intégration. Notre projet vise à favoriser leur épanouissement et leur bien-être en les outillant pour mieux comprendre les systèmes dans lesquels elles sont amenées à naviguer », ajoute Mme Nyirasuku.

Hakuna Matata a rassemblé les acteurs des communautés francophone et allophone du Grand Toronto et des environs, et a été l’occasion pour Huza Trait d’Union de renforcer les liens avec les partenaires et les groupes ethnoculturels à Toronto, après des étapes réussies à Hamilton et London.

Jacqueline Ndayizigamiye, troisième cofondatrice, a exprimé la vision de l’organisme : « Outiller la communauté pour naviguer les systèmes d’accueil, développer l’autonomie et le sentiment d’appartenance, favorisant ainsi le bien-être psychosocial et l’intégration complète des membres de la communauté ».

Les contextes pré- et post-migratoire, certains aspects et expériences de vie peuvent entraîner des répercussions sur la santé et le bien-être des personnes. Ce nouvel organisme offre des services de coaching, counseling et thérapie aux personnes, groupes et familles, en ligne ou en personne.

Source : Huza Trait d’Union