L’exposition Le moderne au Canada propose au public un nouveau point de vue sur la culture matérielle de l’ère moderne au Canada grâce à l’éventail de la vaste collection du Musée royal de l’Ontario du 3 décembre 2022 au 30 juillet 2023.

Mettant en vedette certains des créateurs les plus connus de plusieurs secteurs industriels innovateurs grâce à des œuvres de plus de 70 designers et de quelque 40 fabricants, Le moderne au Canada célèbre près d’un siècle de création au pays.

Reflétant les méthodes dynamiques avec lesquelles des fabricants ont incorporé un design emblématique dans des œuvres de prestige ainsi que dans des objets familiers et de tous les jours, Le moderne au Canada met en lumière les contributions durables de Canadiens au design et à l’artisanat du courant de l’art moderne.

L’exposition présente une centaine d’exemples d’objets culturellement marquants, à tirage limité ou produits en série, conçus et fabriqués au Canada, de même que des témoignages de l’ingéniosité, de l’expérimentation et des innovations qui les sous-tendent.

De la chaîne stéréo Project G de Clairtone au Blackberry, le design et l’artisanat ont toujours fait partie intégrante de l’histoire d’une identité et d’un style typiquement canadiens. Dans cette nouvelle exposition organisée par Rachel Gotlieb avec l’aide d’Arlene Gehmacher, conservatrice L. R. Wilson de l’art et des cultures du Canada au ROM et d’Alexandra Palmer, conservatrice principale au ROM et titulaire du poste de conservation en costume de mode Nora E. Vaughan, les visiteurs découvriront certaines des pièces les plus connues qui soulignent la créativité et l’ingéniosité au Canada du début du XXe siècle à aujourd’hui.

« Puisant dans la riche collection du ROM, l’exposition retrace l’émergence d’un artisanat et d’une sensibilité au design typiquement canadiens et façonnés par les divers peuples au pays et par sa géographie vaste et inspirante », souligne Josh Basseches, directeur général du ROM.

« Le Canada possède une culture de l’artisanat et du design riche qui mérite d’être reconnue et appréciée à sa juste valeur. En juxtaposant l’innovation et la tradition, la production de masse et l’objet unique, cette exposition s’efforce de poser des questions et d’encourager le débat sur ce qui sert à définir ce qu’est le design canadien. Elle souligne ainsi les défis et les joies associés à la fabrication d’objets », affirme Rachel Gotlieb, conservatrice en chef de Le moderne au Canada.

« Le design et l’artisanat sont souvent portés par la même vague, reflétant ainsi leur époque en lui servant de miroir ou en influençant ses perspectives et ses attentes , explique Arlene Gehmacher, conservatrice adjointe de l’exposition. Le moderne au Canada nous permet, dit-elle, de profiter des collections à jour du ROM et d’imaginer quelles nouvelles directions elles pourraient prendre. »

Retraçant les tendances qui ont façonné la mode, le mobilier, les bijoux et la technologie au fil des décennies, l’exposition emmène les visiteurs dans un voyage qui va du modernisme à l’époque à gogo des années 1960 et 1970 et jusqu’à aujourd’hui. S’inspirant des immenses paysages naturels du Canada et de moments historiques mondiaux marquants — de l’école du Bauhaus à la course à l’espace — l’exposition met en lumière la diversité et la richesse des talents au pays, y compris des chefs de file du domaine comme Alfred Sung, Michael Massie, Hugh Spencer, Jeremy Laing, Jeff Goodman, Karin Jones, Michael Fortune et Daphne Odjig.

Pour mettre en valeur le talent de la prochaine génération de designers, le ROM s’est associé à l’Université OCAD. Dans le cadre d’un appel d’offres lancé par le programme Career Launcher de l’OCAD U, des étudiants ont soumis des travaux allant de la conception graphique à la mode. Six œuvres d’étudiants ont été sélectionnées pour être exposées par un jury d’experts émérites, soit Elizabeth (Dori) Tunstall, doyenne de la faculté de design de l’OCAD, Howard Munroe, professeur de design à l’OCAD, et Rachel Gotlieb. Le partenariat avec OCAD situe l’exposition dans notre contexte actuel afin d’illustrer comment des designers de divers horizons contribuent au courant du design contemporain et à l’avenir de cette industrie au pays.

La publication d’accompagnement de l’exposition, Canadian Modern, a été rédigée par Rachel Gotlieb et comprend des textes des conservatrices du ROM Alexandra Palmer et Arlene Gehmacher, ainsi qu’une préface de Josh Basseches et une postface d’Elizabeth (Dori) Tunstall (Ph. D.). Cet ouvrage (publié en anglais) qui sera distribué en décembre présentera des designers et des fabricants et concepteurs, ainsi que de superbes photos originales de plusieurs articles exceptionnels de l’exposition.

Source : ROM

Photo : Mannequin mettant en valeur la chaise Nylon de Jacques Guillon.

Photo de Yale Joel pour le magazine LIFE, édition du 23 mars 1953. Photo Yale Joel/The LIFE Picture Collection/Shutterstock. Utilisée avec autorisation.