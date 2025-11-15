Olaïsha Francis

C’est dans une atmosphère vibrante de créativité que s’est tenu, le jeudi 6 novembre, le concert de la Toussaint et le lancement de la saison 2025-2026 du Programme spécialisé en arts de Toronto (PSAT).

L’événement, présenté dans le nouvel auditorium de l’École secondaire catholique Saint-Frère-André, a rassemblé plus de 400 personnes, parmi lesquelles figuraient des parents, des enseignants, des élèves et plusieurs membres de la communauté.

Cette soirée marquait le coup d’envoi d’une nouvelle année artistique. Selon Billy Boulet-Gagnon, directeur artistique du programme, l’inauguration officielle du nouvel auditorium est prévu prochainement.

Parmi les moments forts de la soirée faisait partie le dévoilement de la Murale de la réconciliation, réalisée en collaboration avec Michael Barber. L’artiste mohawk a passé une semaine auprès des élèves afin de concevoir une œuvre collective où chaque symbole et couleur raconte une partie de l’histoire autochtone et de la réconciliation. Cette création, désormais exposée au sein de l’école, témoigne de la volonté du PSAT d’intégrer les valeurs de respect, d’histoire et de diversité au cœur de sa démarche artistique.

Les visiteurs ont également découvert une exposition des œuvres récentes des élèves, installée dans le foyer de l’école et réparties selon les cinq concentrations artistiques du programme. Un autre moment attendu fut le lancement du site internet du PSAT. La nouvelle vitrine numérique du programme offre un accès simplifié aux projets, aux ressources et aux productions scolaires.

La soirée a aussi permis d’annoncer la première diffusion sur YouTube du spectacle Excalibur : la légende renaît. Cette adaptation en comédie musicale, de l’artiste breton Alan Simon produite en 2024 sur un livret de Billy Boulet-Gagnon, Noémi Parenteau-Comfort et les élèves du programme PSAT marquait le 25e anniversaire de son œuvre originale.

L’événement s’est poursuivi avec le concert de la Toussaint, où le jazz a ouvert la scène avant de laisser place au café chantant, aux troupes de danse, à la chorale, et aux performances des classes de 7e et 9e années. L’orchestre du Programme a offert une prestation finale très appréciée par les familles.

« J’ai énormément de fierté. On a franchi le cap des dix ans l’an dernier et ça continue. L’école est toujours en croissance, grâce aux enseignants et à nos élèves passionnés. Le programme laisse une marque et la communauté y contribue », a souligné Billy Boulet-Gagnon.

Fidèle à son calendrier scolaire, la saison 2025-2026 du PSAT s’étendra de novembre à juin et comprendra une riche programmation d’événements culturels. Avec un vernissage en arts visuels le 1er décembre, les concerts de Noël les 12 et 13 décembre, une vitrine de théâtre en janvier, une autre en avril, un spectacle pour le Mois de l’histoire des Noirs en février, et une après-midi jazz en mai. La saison se terminera avec la soirée gala du 1er juin, confirmant ainsi l’importance du PSAT dans la communauté artistique francophone de Toronto.

Photo (Crédit : PSAT) : La Murale de la vérité et de la réconciliation réalisée en collaboration avec l’artiste mohawk Michael Barber